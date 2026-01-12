כיכר השבת
סרטון "באורך 140 שנה" הותיר מיליוני גולשים המומים | זה ההסבר האפשרי

סרטון מוזר שהועלה ביוטיוב ועל פי התיאור הוא באורך 140 שנה, הותיר מיליוני משתמשים מבולבלים | צילומי מסך מהסרטון הופצו ברשתות חברתיות, והציתו דיונים וספקולציות (מעניין)

הסרטון יוצא הדופן עם התיאור המוגזם (צילום: @ShinyWR‎)

סרטון מוזר שהועלה ביוטיוב בשבוע שעבר, הותיר מיליוני משתמשים מבולבלים. משך הסרטון שמוצג בתיאור הסרטון הוא לא פחות מ-140 שנה.

הסרטון עצמו מציג מסך ריק לחלוטין, ללא קול או תמונה. בתמונה הממוזערת מופיע משך של 140 שנה, אך כאשר לוחצים על כפתור ההפעלה, אורך הסרטון משתנה ל־12 שעות בלבד.

הסרטון צבר כמעט שני מיליון צפיות, לצד כ־28 אלף תגובות שבהן משתמשים מנסים להבין מה בדיוק עומד מאחוריו.

צילומי מסך מהסרטון הופצו ברשתות חברתיות נוספות, בלבלו מיליונים והציתו דיונים וספקולציות. יש הסבורים שמדובר בדף בדיקה של יוטיוב, בעוד אחרים טוענים שמדובר בחלק ממשחק מציאות חלופית.

בפרטי הערוץ מצוין שהוא פועל מצפון קוריאה, וכי הוא הצטרף לפלטפורמה ב־31 ביולי 2023. בערוץ קיימים גם סרטונים ארוכים נוספים, בהם סרטון באורך 294 שעות ושידור חי של 300 שעות.

למרות שמדובר בדוגמה קיצונית במיוחד, יוטיוב כבר ראה בעבר סרטונים ארוכים במיוחד. שיא האורך הנוכחי שייך לסרטון בן 596 שעות שהועלה על ידי ג’ונתן הארצ’יק בשנת 2011. דוגמאות נוספות כוללות סרטון באורך 23 ימים, וסרטון של חמש שניות שנמתח על ידי האטה ממוחשבת ל־19 שעות.

כן (84%)

לא (16%)

