בעקבות הרצח המזעזע של המקובל הגדול רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל שהרעיד את העולם היהודי בכל קצוות תבל, מערכת "כיכר השבת" מזמינה את הגולשים לכתוב על התחושות והכאב, ה'קבלות' וההחלטות הטובות, בתקווה שימי 'בין המיצרים' יהפכו לששון ולשמחה בהתגלות המשיח. מיוחד (חרדים)
החילונים טוענים שהאישה החרדית סובלת מחוסר שיוויון אבל האמת היא שדווקא החברה החילונית הפכה את האישה לגוש בשר. החברה החילונית הפכה את האשה לכלי המיועד להשלכה לאחר השימוש ודי במשאל קצרצר בין תלמידי תיכון ישראלי טיפוסי כדי להבין כיצד נתפסת האשה בעיני דור האינטרנט והרייטינג
ביצהר קרס אתמול, בעקבות הסערה, עץ ענק על מבנה תלמוד תורה, בנס לא היו נפגעים. בבת ים נחסם רחוב לתנועה לאחר שעמוד חשמל נפל על הכביש ועורר בהלה. גולשי "כיכר השבת" מתעדים את הסערה החורפית. יש לכם תמונות מהחורף הסוער? שילחו עכשיו לכתובת kikar@kikar.net ונפרסם
גלעד היקר,
בימים הקרובים אתה צפוי לקבל ספר תהילים, אותו העניק לך במיוחד הגר"ע יוסף שליט"א. יחד עם ספר התהילים, אנו, מערכת ´כיכר השבת´, שמחים לספר לך, כי 150,000 הקלקות נרשמו על פרק התהילים לזכותך שפרסמנו באתר לפני חודשיים. מקווים לראותך עוד בסוכות בבית (חרדים)
סקר "כיכר השבת" מסתיים עם תוצאות ברורות: הרב ישראל אייכלר במקום הראשון עם 19.89 אחוזים, כשאחריו הרב נויגרשל ודרעי. המנצחים וגם אלו שלא, התייחסו לסקר שנערך בקרב 4564 גולשים. אייכלר תוקף: "הפשע הגדול - של עסקני אגודת-ישראל שהייתה צריכה לתקצב המרכז להסברה יהודית" (חרדים)