מעבר לכל דמיון: המרוץ ל-300 מיליארד דולר והבועה שמאיימת להתפוצץ

מועדון ה-200 מיליארד דולר הופך ל"חדשות ישנות": בזמן שמהפכת ה-AI מטלטלת את השווקים, ענקי הטכנולוגיה צוברים הון בקצב שטרם נראה כמותו | האם אנחנו בדרך לשיא היסטורי חדש או לקריסה מהדהדת? (חדשות בעולם)

ג'ף בזוס סרגיי ברין ולארי פייג', (צילום: שאטרסטוק)

עולם הטכנולוגיה עוצר את נשימתו: לארי פייג', סרגיי ברין וג'ף בזוס נמצאים במרחק נגיעה מפסגה שפעם נחשבה לדמיונית, הון אישי של 300 מיליארד דולר כל אחד.

בזכות הזינוק האדיר במניות הטכנולוגיה וההתלהבות מבינה מלאכותית (), מייסדי אלפבית הוסיפו להונם בשנה החולפת מעל 100 מיליארד דולר כל אחד, כשהם עוקפים בשוויים חברות ענק כמו נטפליקס וקוסטקו.

לארי פייג' וסרגיי ברין: הונם טיפס ל-281 ו-261 מיליארד דולר בהתאמה, לאחר שמניית אלפבית זינקה ב-65% בשנה האחרונה בעקבות השקת מודל ה-Gemini 3. ג'ף בזוס: לא נשאר מאחור עם הון של 268 מיליארד דולר, כשאמזון הופכת לבחירה המועדפת של האנליסטים בזכות השקעות ה-AI שלה. אך אילון מאסק: עדיין מביט על כולם מלמעלה עם הון בלתי נתפס של 639 מיליארד דולר.

הדרמה האמיתית מסתתרת מאחורי הקלעים. בזמן שקבוצה מצומצמת של 18 "סנטי-מיליארדרים" מחזיקה בהון משותף של 3.6 טריליון דולר – יותר מכל השווי של חברת מיקרוסופט, ויש מי שמתריע על סכנה.

בעוד משקיעים אופטימיים טוענים שה-AI יזניק את רווחי התאגידים לגבהים חדשים, ספקנים כמו מייקל ברי (הידוע מ"מכירת החסר הגדולה") מזהירים מפני השקעות יתר בתשתיות ושבבים. הם מזכירים את המקרה של לארי אליסון, שראה את ההון שלו קופץ ב-89 מיליארד דולר ביום אחד, רק כדי לצנוח חזרה כשחום המשקיעים סביב Oracle התקרר.

האם אנחנו חוזים בשינוי סדרי עולם כלכליים, או במירוץ מסוכן אל עבר תהום? דבר אחד בטוח: בעידן הבינה המלאכותית, חוקי המשחק נכתבים מחדש בכל יום.

