השקט לפני הסערה הגדולה

גשם, רוחות חזקות ושלג | התחזית המלאה לקראת הסערה החורפית שתחל היום

גשמים, רוחות חזקות ושלג לא רק בחרמון | תחזית מזג האוויר המלאה לקראת הסערה שתחל היום  (מזג האוויר)

שלג. ארכיון (צילום: שחר יערי / Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. אחה"צ/לקראת ערב יחל לרדת גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים בצפון שיתפשט בהמשך הערב ובמהלך הלילה למרכז הארץ. הרוחות יחלו לנשב בעוצמה במהלך היום, וייעשו חזקות במיוחד. בדרום הארץ ייתכן אובך. בחרמון יחל לרדת שלג.

הלילה: סוער. ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת מהצפון עד לצפון הנגב. ינשבו רוחות חזקות מאוד, בעיקר במישור החוף ובהרים. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ולהצפות מקומיות בהרים ובדרום מישור החוף. קר במיוחד.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, סוער. ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים צפויים לרדת מהצפון עד לצפון הנגב. ינשבו רוחות חזקות מאוד. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. קיים צפי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח ולהצפות מקומיות בהרים ובדרום מישור החוף. קר במיוחד. בדרום הארץ עדיין ייתכן אובך.

ביום רביעי, יהיה מעונן עד מעונן חלקית. גשם מקומי, ברובו קל, צפוי לרדת בעיקר במרכז הארץ ובצפון הנגב. הרוחות ייחלשו. תחול עלייה קלה בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 6-12

תל אביב: 12-19

באר שבע: 7-17

חיפה: 15-17

טבריה: 11-17

צפת: 6-11

אילת: 13-22

