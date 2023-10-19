נעם לניר,
בן ה-58
בנו של
הטייס האגדי אבי לניר,
הגיע
רחוק |
רחוק
מהילד ששוטט ברחובות ומכר פירות הדר מדלת
לדלת |
רחוק
מהחייל שהודח מכל יחידה |
רחוק
מהרגע שבו שכב באיכילוב שבור לחלוטין |
סיפורו
הוא עדות חיה לכך שכל אחד מאתנו יכול להגיע
רחוק (מגזין כיכר)
בתום תשעה חודשים של מלחמה בין 'אחים לנשק' לחרדים, התיישבו נעם לניר, ממובילי 'אחים לנשק', ופרשן 'כיכר השבת' ישי כהן לשיחה ראשונה | ההפגנות בבני ברק, המתקפות על החרדים בשל סערת חוק הגיוס ומלחמת הפתע של חמאס שהובילה לימים חדשים עם הציבור החרדי | צפו בשיחה המלאה (חרדים)