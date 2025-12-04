שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ קיים לפני זמן קצר (חמישי) מסיבת עיתונאים, בה הוא הסביר על חשיבות הרפורמות אותן הוא מתכוון להעביר.

"אזרחי ישראל", פתח סמוטריץ': "בשנתיים האחרונות התמודדנו יחד, כולנו יחד, עם אתגר ענק, אתגר שהוא גם ביטחוני וגם כלכלי. ניצחנו את האתגר הזה. ניצחנו כי כולכם התגייסתם יחד למאמץ האדיר הזה, בחזית ובעורף. הגענו יחד להישגים כבירים בכל זירות הלחימה, וברוך השם, מצבנו הביטחוני טוב היום בהרבה ממה שהוא היה ערב המלחמה. ואנחנו מנצחים גם בזירה הכלכלית".

לדבריו: "ניהלנו אותה יחד באחריות. נתנו מענה לצרכי צה"ל, ללוחמים שלנו ולבני המשפחות שלהם, למפונים הדרום ובצפון, לעסקים הקטנים והבינוניים בכל הארץ שהתמודדו בגבורה עם תקופה כלכלית מאתגרת וקיבלו רשת ביטחון רחבה. לאזרחים ולעסקים שנפגעו מהטילים של איראן וחיזבאללה".

"ידענו", הסביר השר: "לקבל גם החלטות לא פופולריות כי הבנו כולנו שבתקופה כזו צריך לעשות מה שנכון ולאפשר לכלכלה להביא לנו ניצחון וביטחון. ניצחנו יחד גם בחזית הזו. השקל התחזק, הבורסה הגיעה לתשואות אדירות, ההייטק שלנו ממשיך לצמוח והטכנולוגיה שלנו מובילה בעולם. כלכלת ישראל מוגדרת בעולם כחביבת השווקים והתחזית קדימה אופטימית מאוד ומשקפת אמון אדיר בכלכלה הישראלית. אבל למרבה הצער, לא כולם היו איתנו במאמץ הזה".

"בזמן שאתם", הוסיף השר: "אזרחי ישראל התגייסתם הבנקים עמדו מנגד, ניצלו את הריבית הגבוהה וגרפו רווחי עתק בסכומים בלתי נתפסים על חשבונכם. במקום לתת כתף לאזרחי ישראל, להוריד ריבית, לקחת קצת סיכון ולתת אשראי גם ללווים קצת יותר מסוכנים, הם גרפו עוד ועוד רווחים. וכך גם המונופולים. הם העלו את המחירים עוד ועוד, פשוט ניצלו את המלחמה, וגרפו רווחי עתק לכיסים שלהם על חשבוננו. בתקציב הזה אנחנו הולכים סוף סוף לטפל בהם. אחרי שנתיים שעסקנו בקיום, בחיים בביטחון, עכשיו אנחנו הולכים לוודא שהם ישלמו ואתם תקבלו".

לדברי שר האוצר: "אנחנו הולכים לוודא שההצלחות הכבירות בביטחון ובכלכלה יחזרו לכיס שלכם. כי זה שלכם. הניצחון הוא שלכם, ההצלחה של הכלכלה היא שלכם, והזכות לחיות כאן במדינת ישראל בכבוד ולסגור את החודש היא שלכם. אנחנו מרימים את הכלכלה ומורידים את המחירים".

"ואני עובד אצלכם", אמר שר האוצר: "רק אצלכם. ולא אכפת לי איזה קמפיינים יעשו לי על הראש וכמה מיליונים ישפכו במודעות בעיתונים על הראש שלי כדי לפגוע בכם. עיקרון היסוד שהנחתי בתקציב הזה - יוקר המחיה הוא לא גזירת גורל. יכול להיות זול! בתקציב הזה יש 3 יסודות שנוגעים להוצאות הבסיסיות ביותר של כל בית בישראל - מזון, חשבון הבנק של כל אחד מאתנו ורכישות של בגדים ומוצרים בסיסיים נוספים. רפורמת החלב היא שאלה פשוטה מאד - אנחנו לא עובדים לפי האינטרסים של המונופולים הגדולים, אנחנו עובדים עבור האינטרס שלכם".

"הצעד השני הוא הבנקים", הסביר השר: "אני לא נגד עשירים. אבל אני נגד עושק וניצול. הייתי שר האוצר הראשון בישראל, כבר תוך כדי המלחמה, לקחת כסף מהבנקים. גם עכשיו נמסה את הבנקים. לא יתכן שבזמן שאזרחי ישראל מתמודדים עם ריבית גבוהה יש מי שגוזר קופון ולא חושב להחזיר לציבור. אתם לא תשלמו פעמיים- גם מסים וגם עמלות. העמלות שאתם משלמים יורידו את המסים".

"בנוסף", הניח השר בשורה: "אנחנו סוף סוף פותחים את שוק הבנקאות לתחרות. יכנסו עוד בנקים קטנים במסלול מהיר עם הרבה פחות בירוקרטיה והתחרות הזו תגרום לכל אזרחי ישראל לשלם פחות ריבית על אשראי ולקבל יותר על הכסף שלהם בפיקדונות. הצעד השלישי הוא הורדת מסים. אתם תשלמו פחות מס הכנסה כל חודש. מי שיוצא לעבוד ותורם למשק ישאר עם יותר כסף בכיס. ובכסף שיישאר לכם בכיס אתם תוכלו להשתמש לדברים שחשובים לכם".

"הדבר האחרון זה הצריכה האישית", הוסיף שר האוצר והסביר: "אנחנו רוצים שתוכלו לקנות יותר ובזול. אם המונופולים של הרשתות לא יורידו מחירים בצורה דרסטית, אתם תזמינו את הבגדים שאתם אוהבים במחירים שפויים. אנחנו שוברים את מי שמנסה לשבור אתכם. הקמפיינים שאתם רואים במיליונים נועדו למטרה אחת - להמשיך להרוויח על חשבונכם. ברור, כשאנחנו מזיזים להם את הגבינה, הם נלחמים".

"אבל", אמר שר האוצר: "הם נלחמים כי הם הולכים להרוויח פחות - כי הכסף שלכם יישאר בכיס שלכם וילך לאהובים שלכם במקום להשיג עוד שורת רווח בדוחות הכספיים של הרשתות הגדולות ולפטם את המחלבות".

"אזרחי ישראל", אמר השר: "אתם תשמעו הרבה ספינים ביממה הקרובה. קבוצות לחץ אינטרסנטיות יעשו הכל כדי להמשיך לדאוג לעצמן ויספרו לכם אין ספור סיפורים. אני רוצה שיהיה ברור לכם: הרפורמות הללו הן ליבת התקציב הקרוב. בלעדיהם לא יהיה תקציב מדינה. פשוט לא יהיה. אנחנו חייבים להצליח ואם נצליח המונופולים כולם יבינו שנגמרה החסינות שלהם. נגמרה החסינות שלהם. נגמרה הכניעה לקמפיינים אלימים ויקרים וללחצים פוליטיים שמשמרים כבר עשרות שנים את הכח שלהם להמשיך לעשוק אותנו. מי שיצביע בעד התקציב הזה יצביע בעדכם".

"מי שיצביע כנגד התקציב הזה מצביע נגדכם", הבהיר השר: "נגד הכיס שלכם. נגד היכולת שלנו להיאבק במונופולים שעושקים אתכם. מי שירים את ידו כנגד התקציב יעצור את הרפורמות הללו ויגרום לכולנו לשלם הרבה יותר יקר על המוצרים הכי בסיסיים שיש בסל הקניות. ואני רוצה לומר מילה לסיום לאחיי המילואימניקים, מהיום הראשון של המלחמה הבנתי שחיזוק מערך המילואים, בדגש על לוחמי המילואים, הוא צעד מחויב המציאות. העברתי עד כה למעלה מ-20 מיליארד למעטפת מילואים משמעותית ואנחנו משתדלים לעטוף אתכם במקסימום".

לסיום הוא אמר: "מחודש ינואר 2026 אתם תראו בחשבון הבנק שלכם עוד כסף שמגיע לכם בזכות. הטבות המס שהעברנו נכנסות לתוקף ויעניקו לכל משפחה עד 1,000 ₪ בחודש. לא אעצור בכך, אנחנו נמשיך לעשות כל מה שאפשר כדי לחזק אתכם, את בנות הזוג האלופות שלכם ואת הילדים שלכם. אתם הגאווה הלאומית שלנו. עם ישראל כולו אומר לכם תודה".