הגן הלאומי יחיעם, הגן הלאומי כוכב הירדן, הגן הלאומי ציפורי, הגן הלאומי אפולוניה,

הגן הלאומי מגדל צדק והגן הלאומי ממשית.

היקף היוזמה מוערך בכחצי מיליון ש"ח וממומן במשותף על ידי מפעל הפיס ורשות הטבע והגנים. מחיר הפעילויות כלול במחיר הכניסה לאתרים. לפרטים והרשמה ולפני יציאה לפעילות, יש להתעדכן באתר רשות הטבע והגנים: https://bit.ly/3Y3WngR

לאור הצלחת הפרויקט והביקוש הגובר, גם השנה מפעל הפיס ורשות הטבע והגנים יובילו במשותף את מיזם "נושמים תרבות" בפעם ה-11 במספר בחול המועד סוכות. המופעים יתקיימו במשך 3 ימים בחול המועד סוכות, בימים רביעי, חמישי וראשון, בין השעות 11:00 ל 15:00, בגנים לאומיים נבחרים ברחבי הארץ.

מנכ"ל מפעל הפיס, עו"ד בני דרייפוס: "אנחנו רואים חשיבות עצומה בהנגשת התרבות לכלל הציבור, ובמיוחד בימים מורכבים אלה. יוזמת 'נושמים תרבות' מאפשרת לנו לחבר בין משפחות, אמנים וקהילות, וליצור יחד חוויה ישראלית שמבוססת על יצירה, טבע ושמחה. לצד התמיכה באמנים מקומיים, אנו מחזקים גם את העסקים והתיירות הפנים - בצפון, בדרום ובכל רחבי הארץ. תרבות היא לא מותרות אלא חלק בלתי נפרד מהחוסן החברתי והלאומי שלנו."

מנכ"לית רשות הטבע והגנים, רעיה שורקי: "מיזם נושמים תרבות הוא אחד מהפרויקטים האהובים ביותר על המבקרים והמבקרות בשמורות הטבע ובגנים הלאומיים, לו מחכים המטיילים בכל שנה. הפעילויות בשטח בסיוע האומנים מעניקות חוויה תרבותית משלימה לחוויית הביקור בגנים הלאומיים ומעצימה את החיבור למקום. חול המועד סוכות מאופיין בעונה ייחודית עם מזג אוויר מושלם לטיול. אני מזמינה את עם ישראל לצאת אל אתרי הטבע והגנים, לזהות את סממני הסתיו וליצור זיכרונות טובים עם המשפחה בפעילויות המגוונות המתקיימות בכל רחבי הארץ. אני מודה למפעל הפיס על שיתוף הפעולה המצוין והערכי שלנו עבור המבקרים".

מה בתוכנית:

הגן הלאומי מבצר יחיעם - הציבור מוזמן להצטרף לפעילות מיוחדת וססגונית במיוחד בגן לאומי מבצר יחיעם, שיתעורר לחיים עם אומני המרחב הציבורי, אומני קרקס, שחקנים, פסלים חיים ונגנים.

המיצגים יתקיימו במספר סבבים ברחבי המבצר ותוכלו לשלב גם את שביל הרגלים היחפות, סיורים מודרכים של מדריכי רשות הטבע והגנים ותצפית משגעת מראש המבצר.

מתי: בחול המועד סוכות, בימים רביעי, חמישי וראשון 8.10, 9.10, 12.10 בשעות 15:00-11:00

למידע נוסף על הפעילות: https://www.parks.org.il/activity/yechiam-3/

הגן הלאומי ציפורי - רחובות העיר הרומית של ציפורי ילבשו חג עם שלל אומני רחוב- אומני אש, קרקס, שחקנים, פסלים חיים ונגנים והעיר ציפורי תחזור להיות תוססת כפי שהייתה בעברה. הפעילות מתאימה לכל המשפחה.

מתי: בחול המועד סוכות, בימים רביעי, חמישי וראשון 8.10, 9.10, 12.10 בשעות 15:00-11:00.

למידע נוסף על הפעילות: https://www.parks.org.il/activity/zippori1-3/

הגן הלאומי כוכב הירדן – בואו להכיר את בלוואר - מבצר צלבני מושלם ויחיד במינו בישראל, המשקיף ממרומי הגליל התחתון על בקעת הירדן והגלעד. בחג סוכות יוכלו המבקרים באתר ליהנות משפע של פעילויות שיחיו את המבצר וייצרו אוירה חגיגית במיוחד. הציבור מוזמן בחול המועד ליהנות משלל אמני המרחב הציבורי, אומני קרקס, שחקנים, פסלים חיים ונגנים. ניתן לסייר באתר, ליהנות מסרט חדש בבור המים, ולמשחק ניווטים להיכרות עם המבצר הצלבני השלם ביותר בארץ.

מתי: בחול המועד סוכות, בימים רביעי, חמישי וראשון 8.10, 9.10, 12.10 בשעות 15:00-11:00.

קישור לפעילות: https://www.parks.org.il/activity/kochavhayaeden/

הגן הלאומי אפולוניה - הציבור מוזמן לטיול נעים מול הים ובמבצר היפה באפולוניה, לאורכו תוכלו לפגוש את אמני המרחב הציבורי בחגיגת מופעים קצרים: שחקנים, מוזיקאים, רקדנים ופסלי אדם. האומנים יתחלפו מידי יום כך שבכל יום תיהנו מחוויה קצת אחרת. מופעי האומנים יתקיימו בשעות 15:00-11:00 .

מתי: בימים רביעי, חמישי וראשון 8.10, 9.10, 12.10 בשעות 15:00-11:00

קישור לפעילות: https://www.parks.org.il/activity/apollonia-3/

הגן הלאומי מגדל צדק - הציבור מוזמן לטייל וליהנות במצודת מגדל צדק, בחגיגת מופעים קצרים של אומני המרחב הציבורי: שחקנים, מוזיקאים, רקדנים ופסלי אדם. האמנים יתחלפו מידי יום כך שבכל יום תיהנו מחוויה קצת אחרת.

מתי: בימים רביעי, חמישי וראשון 8.10, 9.10, 12.10 (חוה"מ סוכות) בשעות בשעות 15:00-11:00

קישור לפעילות: https://www.parks.org.il/activity/migdal-tzedek-4/

הגן הלאומי ממשית - הפסטיבל הנבטי חוזר - כמדי חול המועד, הגן הלאומי יפתח את שעריו וממשית הקדומה מתעוררת לחיים. הציבור מוזמן ליהנות מופעי מוזיקה ומחול אתניים ועוד פעילויות רבות – מסדנאות יצירה, דרך דוכני אוכל ועד משחקי חשיבה לכל המשפחה.

מתי: בימים רביעי-ראשון 8-12.10, בין השעות 10:00-17:00 - שוק בפסטיבל ממשית, בין השעות 17:00-19:00 – בקצב השקיעה – מוזיקה ותנועה לקראת השקיעה.

קישור לפעילות: https://www.parks.org.il/activity/mamshit-2/

מיזם "נושמים תרבות" שהחל בשנת 2020, יספק גם השנה, תעסוקה לכ-80 אמני רחוב ומוזיקאים שיופיעו בנקודות עניין מיוחדות ברחבי האתרים, כך שלאורך מסלולי הטיולים יוכלו המטיילים לפגוש מגוון רחב של מופעים.