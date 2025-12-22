כיכר השבת
לראשונה אי פעם 

'מקור' מודיעיני? עגורים מעמק החולה נצפו באיראן, 1,500 ק״מ מישראל

שני עגורים שסומנו בישראל החליטו "לערוק" ולנחות דווקא בלב איראן | הדיווח של רשות הטבע והגנים מגורם שלישי גרם ברשת לגל קונספירציות על שני סוכני מוסד בתחפושת (חדשות בארץ)

עגורים באגמון החולה (צילום: Ayal Margolin/Flash90)

הכל התחיל בציוץ מפתיע של החברה להגנת הטבע שבישר על אירוע היסטורי: לראשונה אי פעם, שני עגורים שסומנו בישראל תועדו בביצת מייגן הנמצאת במערב איראן, דרומית-מערבית לטהרן, כ-1,500 ק"מ מהמקום שבו טובעו. המידע הגיע למרכז הטיבוע הישראלי דרך גורם שלישי, ולא ישירות מהחוקרים האיראניים, מה שהוסיף נופך של מסתורין לסיפור.

כצפוי, הרשת געשה והתגובות המשעשעות לא איחרו לבוא. הגולשים מיהרו להכתיר את העגורים כ"מרגלים ישראלים באיראן" והחמיאו למוסד על ה"סוכנים" החדשים. היו שתהו אם העגורים ייעצרו לחקירה, ואחרים הזהירו בצחוק: "למה לחשוף? עכשיו הם יהיו בטוחים שמדובר בסוכני מוסד בתחפושת". גולש אחד אף הזהיר בבדיחות מפני "ציפור שמורגלת להרוג".

הציוץ של רשות הטבע והגנים (צילום: מסך)

מעבר להומור, מדובר בתופעה מרשימה; ישראל מהווה ציר נדידה קריטי, כשבכל עונת נדידה עוברים בה למעלה מחצי מיליארד עופות. בעוד שבשנות ה-90 חרפו בישראל רק אלפים בודדים של עגורים, מספרם הלך וגדל בהתמדה: ב-1999 חרפו כ-15,000 עגורים, ובשנת 2019 המספר זינק ל-50,000.

רוב העגורים הללו מתרכזים באגמון החולה, שם מנהלים עבורם פרויקט האכלה מיוחד הכולל פיזור של 2–3 טון תירס מדי יום, וזאת כדי למנוע מהם "לפשוט" על השדות החקלאיים של עמק החולה. כך, בזמן שאנחנו צוחקים על "מרגלים בעלי כנף", העגורים עצמם פשוט נהנים מחופשת חורף מפנקת ונהנים מפריווילגיה לשייט בבטחה מישראל לאיראן.

