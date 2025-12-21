פקחי רשות הטבע והגנים עצרו לפני פחות משבוע ימים, שני ציידי חוחיות והזמינו את שוטרי המחוז הצפוני, שגילו שמדובר בתושבי שטחים ללא אישורים. בתום חקירה כתב אישום הוגש נגדם.

בשעות הבוקר של יום רביעי שעבר קיימו פקחי רשות הטבע והגנים סיור שיגרתי באזור עמק המעיינות. במהלך הסיור זיהו הפקחים והצליחו לתפוס שני ציידים לא חוקיים על חם, מבצעים ציד חוחיות באמצעות רשת קופצת.

עם מעצר השניים ולאחר שהציגו עצמם כתושבי שטחים, הוזמנו למקום שוטרי המחוז הצפוני שזיהו אותם כתושבי שכם בני 34 ו-35 ועצרו אותם לחקירה בתחנת המשטרה.

הבוקר, עם סיום שלב החקירה הגישה שלוחת תביעות טבריה כתב אישום ובקשה למעצר השניים עד תום ההליכים בעבירות של כניסה לישראל שלא כדין וציד בלתי חוקי.

נתן באינוסוביץ, ממונה פיקוח ואכיפה במחוז צפון של רשות הטבע והגנים: "רשת קופצת היא אמצעי שמצריך זמן וניסיון, זה ברור כי הצמד מרבים לבצע ציד לא חוקי באזורנו, לכן החשיבות לעצור את מעשיהם גדולה. אלו חשודים שמוכרים לנו מהעבר בתחום עבירות הציד. היות והם לא תושבי ישראל, יש קושי להשלים פעולות אכיפה כלפיהם. בעזרת משטרת ישראל, אנחנו מצליחים להשלים את פעולות אכיפה לפני שהעבריינים נשלחים חזרה אל מחוץ לגבולות המדינה".

ברשות הטבע והגנים מוסיפים כי החוחית היא חיית בר מוגנת והחוק אוסר לצוד אותה, לסחור בה או להחזיקה. בזכות שירתה הייחודית, היקף תופעת הציד שלה חוצה מגזרים והסחר בה נרחב. פקחי רשות הטבע והגנים בכל הארץ, פועלים לאתר חוחיות בשבייה ואנשים המחזיקים חוחיות בבתיהם שלא כחוק או מבצעים בהם ציד לא חוקי. מבצעי האכיפה והלכידה נעשים לעיתים קרובות בשיתוף שוטרי משטרת ישראל וגורמי אכיפה אחרים.