חנוכה בבית הכנסת העתיק אום אל-עומדן שבמודיעין ( צילום: ישראל שפירא )

בבוקר, חג החנוכה זכיתי להתפלל תפילת שחרית בבית הכנסת העתיק אום אל-עומדן שבמודיעין. לא סתם בית כנסת, אלא בית הכנסת אחד העתיקים ביותר שנתגלה בארץ ישראל, מבנה בן שמונה עמודים שנבנה עוד בתקופה החשמונאית.

עמדנו שם, בדיוק במקום שבו אולי עמד מתתיהו הכהן וקרא לראשונה בהיסטוריה "מי לה' אלי!" והצית את מרד החשמונאים. והפעם, במקום חרבות וחניתות, התפללו תפילת שחרית עם הלל מוסיקלי.

האתר נחשף בשנים 2000-2001 במהלך חפירות הצלה לקראת סלילת כביש שדרות החשמונאים. הארכיאולוגים אלכסנדר און ושלומית וקסלר-בדולח מרשות העתיקות הבינו מיד שמדובר בממצא יוצא דופן, והכביש הוסט דרומה כדי לשמר את האוצר. החופרים הציעו לזהות את היישוב עם מודיעין החשמונאית עצמה. החפירות חשפו כפר יהודי שלם מתקופת בית שני: סמטאות, מבני מגורים, גת, מקווה טהרה משומר להפליא, ובמרכז הכל בית הכנסת המפואר. קירותיו היו מטויחים ומעוטרים באדום, כתום ולבן. נמצאו גם מטבעות מתקופת המרד הגדול ומטבעות בר כוכבא, חותם אבן עם כתובת ארמית ומערכות קבורה.

גם השם הערבי "אום אל-עומדן" שפירושו "אם העמודים" משמר ככל הנראה את השם העברי "מודיעין". הכפר התקיים ברציפות מהתקופה החשמונאית ועד מרד בר כוכבא, כ-300 שנה של חיים יהודיים פועמים.

בתוך בית הכנסת העתיק הזה התחלנו את יום הסיור המקיף באתרי המכבים. קראנו לו "שמונה מי יודע" על שם שמונת האתרים השונים שעליהם קיימות מסורות לגבי מיקום קברי המכבים.

שרנו את ההלל במנגינות חגיגיות. הקולות הדהדו בין בסיסי העמודים העתיקים, עלו מעל הגת והמקווה, התערבבו עם רוח הבוקר של שפלת יהודה. התפללנו במקום שבו התפללו יהודים לפני אלפיים שנה, עוד בזמן שבית המקדש עמד על תילו.

הסיור התקיים במסגרת קורס מדריכי טיולים שכותב השורות מעביר. תלמידי הקורס, מדריכי העתיד, חוו חוויה שתלווה אותם לאורך כל הקריירה.