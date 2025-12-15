"תגיד לי ישראל, אם המכבים היו באזור הזה, אז הם גם כנראה קבורים פה?" - שאל אותי הרב יהודה ברייער, כשיצאנו יחד לסיור מרתק באזור מודיעין בערב חג החנוכה.

"לגמרי", עניתי לו. "בשינוי ממלכי בית דוד שנקברו בירושלים, גיבורי החשמונאי חזרו למקור מחצבתם - לאזור מודיעין". אבל מה שחשפתי לרב ברייער באותו סיור, לא קבר אחד, ולא שניים - יש לפחות שמונה מקומות שונים שכל אחד מהם טוען "בי נטמנו גיבורי האומה".

נתחיל מהבסיס: איפה בכלל מודיעין העתיקה? הצבעתי לרב ברייער על הכפר הערבי אל-מידיה, ממש מעבר לקו הירוק. "השם נשמע לך מוכר?", שאלתי אותו. המשמעות השמית שלו הוא כנראה מודיעין. בתוך העיר מודיעין עצמה יש בית כנסת עתיק מימות הבית השני, קוראים לו "אום אל-עומדן" - גם זה נשמע כמו מודיעין. צירוף מקרים? אני לא מאמין בצירופי מקרים.

"אז מה המקורות שלנו?", שאל ברייער. הסברתי לו: יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון שלנו מתקופת החורבן, כותב ששמעון החשמונאי בנה שבע פירמידות ענקיות - לאביו מתתיהו, לאמו, לארבעת אחיו שנפלו בקרבות, ואחת לעצמו שבנה עוד בחייו. ושימו לב לפרט המעניין: הוא כותב שהפירמידות היו כל כך גבוהות שרואים אותן עד הים.

"רגע, איזה ים יש פה באזור?", תהה ברייער. בדיוק השאלה הנכונה! הכל פה מוקף הרים. אז או שהפירמידות היו ענקיות וגבוהות, או שמדובר בים המלח - ומודיעין בכלל לא פה.

חז"ל במסכת פסחים אומרים שמודיעין נמצאת 15 מיל מירושלים. מי שמעיד על זה הוא האמורא עולה - שקראו לו ככה כי היה עולה מבבל לארץ ישראל. הוא היה פה, הוא ראה, הוא יודע. הבעיה? מהמיקום של מודיעין הנוכחית זה יוצא בערך 25 מיל.

בעל "תבואות הארץ" הרב שוורץ והרב גלדהר מחבר 'אדמת קודש' - אמרו שמודיעין בכלל באזור צובה או תקוע, הרבה יותר קרוב לירושלים. משם (תקוע) גם רואים את ים המלח ביום בהיר. לעומתם, הרב יואל אליצור טוען שיש הבדל בין מיל חז"לי למיל רומאי, ואפשר שמודיעין העתיקה הייתה פה. חוקר ארץ ישראל ז'אבו ארליך הי"ד לא הסכים – הוא שלל באוזני את כל יחוס מודיעין למקומה הנוכחי.

לקחתי את הרב ברייער למערת קבורה לצד כביש 443. "פה", סיפרתי לו, "לפני שלושים שנה, הארכיאולוג שמעון ריקלין - היום עיתונאי מפורסם - חפר ומצא ארון קבורה ועליו חרוט 'שמעון בר אלעזר חשמונאי'!". הממצא עורר סערה. נזרקו פשקווילים במאה שערים עם מילים חריפות על "מחלל קברי גיבורי האומה בית חשמונאי" - הפשקוויל המקורי עדיין בידי עד היום. ריקלין הלך לרביץ ודרעי והסביר להם שהוא עושה הכל לפי ההלכה, והפולמוס נרגע. הארון מוצג היום במוזיאון החשמונאי במודיעין.

"אז זה באמת קברי המכבים?", שאל ברייער בהתרגשות. הסברתי לרב ברייער שהחוקרים מתארכים את המערה למאה שנה אחרי תקופת החשמונאים.

בחורבת הגרדי הראיתי לו שרידי מבנה בן 1,500 שנה. "פה", הסברתי, "הנוצרים הביזנטים בנו כנסייה כי האמינו שזה קברי המכבים". לפני 25 שנה הגיע למבנה הסמוך 'שייח ערבווי' בחור חסידי, והוא בנה מצבה לזכר מתתיהו בלי מקורות ברורים, אלא על סמך המבנה היחיד הקיים באזור.

"בעיני היחס למקום הוא יותר משל קבר, שכן המקום משמש כבית כנסת", אני מסביר לברייער.

ב-1908 הגיעו תלמידי גימנסיה הרצליה לכפר אל-מידיה ושאלו את הערבים איפה קברי המכבים. הערבים הצביעו על קברי ארגזים ואמרו "קובור אל-יהוד" - קבר היהודים. הילדים רקדו משמחה. היום אנחנו יודעים שהקברים האלה ביזנטיים ומאוחרים, אבל השם נשאר, והתנועה הציונית אימצה את המקום.

"אז איפה באמת קבורים המכבים?", שאל ברייער בסוף הסיור. "לא נדע בוודאות", עניתי לו. "אבל הרב יצחק וייס מהונגריה, שנרצח בשואה, כתב שיהודים נהגו לעלות לקברי המכבים בחנוכה. הוא גם הביא מסורת מוסלמית שכאשר מודיעין תחזור ליהודים - יבוא המשיח. בדקתי את זה אצל המוסלמים המקומיים, הם לא הכירו את המסורת. אבל ככה כתוב אצלו בספר".

כותב השורות מקפיד כל חנוכה להסתובב בכל האתרים השונים בהם ישנה דעה שנקברו גיבורי האומה לבית חשמונאי זי"ע.