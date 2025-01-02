ישראל שפירא יצא יחד עם יהודה ברייער אל אזור מודיעין - חשמונאים - מכבים, כדי לנסות לענות על השאלה: איפה הייתה "מודיעין העתיקה" של בית חשמונאי והיכן באמת קברי המכבים? וגם, האם אפשר להסתמך על עדויות נוצריות קדומות ומפות עתיקות, בעוד שבמקורות חז”ל והמרחקים שמופיעים בגמרא מכוונים למקום אחר לגמרי? | צפו בסיור המרתק (חרדים)
הכפר ששומר על סודותיו העתיקים, כשכל חרס וכל אבן מספרים סיפור של אלפי שנות היסטוריה | ישראל שפירא ממשיך בסדרה "סודות המכבים" להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | • צפו בפרק השמיני (אולפן כיכר)