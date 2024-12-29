ישראל שפירא יצא יחד עם יהודה ברייער אל אזור מודיעין - חשמונאים - מכבים, כדי לנסות לענות על השאלה: איפה הייתה "מודיעין העתיקה" של בית חשמונאי והיכן באמת קברי המכבים? וגם, האם אפשר להסתמך על עדויות נוצריות קדומות ומפות עתיקות, בעוד שבמקורות חז”ל והמרחקים שמופיעים בגמרא מכוונים למקום אחר לגמרי? | צפו בסיור המרתק (חרדים)
"סודות המכבים" | בסדרה החדשה, ממשיך ישראל שפירא להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | "הזיהוי החזק ביותר מבין האופציות השונות למיקום העיר מודיעין העתיקה הוא חורבת הגרדי" • צפו בפרק השני (אולפן כיכר)
מוצאי שבת, קרוב לחצות. בלב האפילה של היער הקפוא והעצים החשוכים, מאות רכבים חונים בחושך גמור בסדר מופתי. ובאמצע היער - חגיגות, מדורות, ואוהלי ענק סביב מבנה בן 500 שנים עם מצבה מחודשת | ישראל שפירא ביקר בקבר מתתיהו ובניו וחזר עם רשמים, תיעוד וחידה... (חרדים)