עשרות אלפים מתכוננים לעלות בימי החנוכה לאתרי קברי המכבים השונים הפזורים ביער בן שמן | בראש האתרים ניצב מאקם שייח' ערבאווי, המזוהה כ"קבר מתתיהו" הכהן הגדול | ישראל שפירא ביקר במקום וחזר עם רשמים | ביקור מצולם (חרדים)
הכפר ששומר על סודותיו העתיקים, כשכל חרס וכל אבן מספרים סיפור של אלפי שנות היסטוריה | ישראל שפירא ממשיך בסדרה "סודות המכבים" להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | • צפו בפרק השמיני (אולפן כיכר)
האם ייתכן שגבעת התיתורה היא מיקום מודיעין העתיקה, עיר מולדתם של בני משפחת החשמונאים? | ישראל שפירא ממשיך בסדרה "סודות המכבים" להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | • צפו בפרק השביעי (אולפן כיכר)
רבים חולפים מדי יום בכביש 443, אך מעטים יודעים
על הסערה הגדולה שהתחוללה שם לפני למעלה משלושים שנה | ישראל שפירא ממשיך בסדרה "סודות המכבים" להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | • צפו בפרק הרביעי (אולפן כיכר)
בסדרה החדשה "סודות המכבים", ממשיך ישראל שפירא להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | ביער בן שמן, מרחק הליכה קצר מ'קבר מתתיהו', נמצאים משטחי סלע שזוהו בתחילת המאה ה-20 כקברות המכבים, האמנם?! • צפו בפרק השלישי (אולפן כיכר)
"סודות המכבים" | בסדרה החדשה, ממשיך ישראל שפירא להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | "הזיהוי החזק ביותר מבין האופציות השונות למיקום העיר מודיעין העתיקה הוא חורבת הגרדי" • צפו בפרק השני (אולפן כיכר)
"סודות המכבים", ישראל שפירא יוצא בסדרה חדשה להתחקות אחר המסורות השונות אודות מקום קבורתם של החשמונאים | המקורות ההיסטוריים, מקורות חז"ל, שרידי "שבעת הפירמידות" ומסע בין האתרים השונים המזוהים כקברי המכבים • צפו בפרק הראשון (אולפן כיכר)