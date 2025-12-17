מימין - האתר המיוחס לקבורת אלעזר המכבי בגוש עציון, משמאל - קבר אלעזר ביער בן שמן ( צילום: אלעד ויטמן, ישראל שפירא )

בטקס מתוקשר שנערך לפני ימים מספר בגבעת המנזר הרוסי בגוש עציון, הוסר הלוט מעל אתר שכונה "קבר אלעזר המכבי". בין נואמי הטקס היו: ירון רוזנטל, ראש המועצה האזורית גוש עציון, קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, ומשרד המורשת. הוצבו שלטים, נחנך האתר בתרועות תקשורתיות, והציבור הוזמן לעלות לרגל.

אלא שיש בעיה קטנה: כבר יש "קבר אלעזר" אחר - ומי שמעיד עליו הוא לא פחות ממקובל ירושלמי מפורסם.

טקס חנוכת האתר המיוחס לקבורת אלעזר המכבי בגוש עציון ( צילום: אלעד ויטמן )

המקובל נגד הארכיאולוגים פלסטינים פרסו מלכודות ל'ציפורי שיר'; רועה צאן יהודי תפס אותם על חם | תיעוד קובי אטינגר | 13:28 הגאון רבי יצחק בצרי, ביקר בקבר מתתיהו ביער בן שמן - שנמצא באזור מודיעין העתיקה. שם הצביע על סלע סמוך לקבר מתתיהו והכריז עליו בוודאות מוחלטת: "אלעזר תמיד ידענו ששם הוא קברו. כבר לפני עשר שנים אמרתי את זה בסרטון. האבן שלידו זה לא סתם אבן - אלא מצבה ששמו על קברו!". ועוד הוסיף: "יהודה קבור ליד אבא שלו, ואלעזר תמיד ידענו ששם הוא קברו... אנחנו יודעים שכל המקום הזה היה קברות המכבים". על אותו סלע ביער בן שמן אף נבנתה מצבת שיש מכובדת עם הכיתוב "קבר אלעזר החשמונאי". בשנים האחרונות יהודים עולים לשם, מתפללים, ומבקשים ישועות.

מתפלל בקבר אלעזר ביער בן שמן, אמש ( צילום: ישראל שפירא )

ועכשיו מגיעים ירון רוזנטל וחבריו ומכריזים: "אלעזר קבור אצלנו בגוש עציון".

מה בעצם מצאו בגוש עציון?

הארכיאולוג חיים שקולניק, שהוביל את החפירות, מתאר מבנה מונומנטלי מתקופת הבית השני הדומה ל"קבר בת פרעה" בירושלים. הוא מסביר: מאחר שבאזור זה התרחש קרב בית זכריה שבו נהרג אלעזר, הוא משער שהחשמונאים הקימו כאן מונומנט לזכרו.

אבל שקולניק עצמו מודה שאין כאן הוכחה חותכת ולא מצאו מצבה ועליה כתובת כי כאן נקבר אלעזר. הוא מציע "בזהירות" שאולי מדובר ב"ציון קבר סמלי" במקום נפילתו.

ציון סמלי? אז למה קוראים לזה "קבר"?

המקורות הקדומים: עם מי?

לפי ספר מקבים א' ויוסיפוס - המקורות הקרובים ביותר לאירועים - שמעון החשמונאי הקים מתחם קבר משפחתי במודיעין, הכולל שבע פירמידות עבור הוריו ואחיו כולל אלעזר.

הרב בצרי, המצביע על קבר אלעזר ביער בן שמן, כנראה מסתמך על מקורות אלו - שהרי יער בן שמן הוא הזיהוי המקובל של מודיעין העתיקה, מקום קבורת משפחת החשמונאים.

(יש גם מסורת מימי הביניים, בספר המסע של ר' יעקב בן נתנאל הכהן, לפיה אלעזר נקבר בעכו - אך זו מאוחרת בהרבה).

המקובל שזיהה מראש את "קבר מתתיהו"

ראש בראש

אז מה יש לנו כאן?

הרב יצחק בצרי: מכריז בוודאות שאלעזר קבור ביער בן שמן (מודיעין העתיקה), ליד אביו ואחיו - בהתאם למקורות הקדומים. מצבה ישנה, ויהודים עולים להתפלל.

ירון רוזנטל ומועצת גוש עציון: חונכים אתר חדש, מציבים שלטים, מזמינים את הציבור. הארכיאולוגים מודים שאין הוכחה אבל "מציעים בזהירות".

"הֲמִבְּלִי קְבָרִים בְּמִצְרַיִם"?!

חשוב מאוד "ליהד" שטחים ולחזק את האחיזה היהודית בארץ ישראל. אין צורך לחדש קברים קדמונים על מנת "למסד" את המקום. כפי שאמר שמעון החשמונאי עצמו לאנטיוכוס השביעי: "לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו, כי אם נחלת אבותינו" (ספר מקבים א', ט"ו, ל"ג-ל"ד).

"אם כוונתם של אנשי גוש עציון לשם שמים - שכרם רב בלי ספק" (ראה ביקורת החת"ס על הילולת רשב"י). אולם כשהארכיאולוגים עצמם מודים שמדובר אולי ב"ציון סמלי" בלבד, ראוי לדעתי היה לכנות את האתר "אנדרטת אלעזר" ולא "קבר".

ובינתיים, שני "קברי אלעזר" מתחרים: האחד ביער בן שמן והשני בגוש עציון.

אלעזר החשמונאי, שמסר נפשו על קידוש השם ונפל תחת הפיל, בוודאי לא העלה בדעתו שאלפיים שנה אחרי מותו יתווכחו היכן הוא קבור.

