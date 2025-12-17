תאונה מחרידה: אישה כבת 72 נפגעה מאוטובוס, מצבה אנוש

אישה כבת 72, הולכת רגל, נפצה הבוקר (רביעי) באורח אנוש בתאונת דרכים ברחוב מבצע קדש בגבעת שמואל, בסמוך לגשר קוקה קולה.
האישה המבוגרת נפצעה מפגיעת אוטובוס ונחבלה אנושות. כוחות ההצלה ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות ולאחריהן היא פונתה לבית החולים 'שיבא' כשמצבה אנוש.
יצחק קינן, יוסי טייטלבוים ואליהו צרפתי חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים למקום מסרו: "לדברי עוברי אורח הולכת הרגל נחבלה אנושות כתוצאה מפגיעת אוטובוס. ביצענו בה פעולות החייאה מאומצות ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים שיבא בתל השומר תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".
