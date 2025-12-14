חנוכה תשפ"ו: סיקור מיוחד מקבר מתתיהו ביער בן שמן ( צילום: ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

חג החנוכה מתחיל הערב עם הדלקת הנר הראשון, ועשרות אלפים מתכוננים לעלות לאתרי קברי המכבים השונים הפזורים ביער בן שמן.

בראש האתרים ניצב מאקם שייח' ערבאווי, המזוהה מזה עשרות שנים כ"קבר מתתיהו" הכהן הגדול, ומשמש כיום כבית כנסת פעיל – בעיקר בימי החנוכה וכן בשאר ימות השנה. בסיור שערכנו הבוקר עבור גולשי "כיכר השבת" הבחנו בקרוואנים של אורחי המקום המגיעים מדי שנה להתגורר בקרבת הציון. במקום דוכנים לממכר מזון ואווירה חגיגית המזכירה את מירון ואומן. מחוץ לציון מתקיימים ריקודים נלהבים, ובתוכו תפילות ושירי תיקון הכללי בליווי גיטרה.

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

האווירה הייחודית מושכת אליה משפחות המבקשות להתחבר למורשת המכבים במקום המזוהה כמקום קבורתם.

יער בן שמן עצמו מרהיב ביופיו, עטוף ירוק ומלא הפתעות. הוא טומן בחובו מעיינות, בורות מים ומקוואות עתיקים – רובם סודיים ומוכרים רק לאורחים הוותיקים של הציון. מי שמכיר את היער יודע שמתחת לעצים ולשיחים מסתתרים שרידים ארכיאולוגים מלפני אלפי שנים.

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

מזה עשרים שנה אני חוקר את המקום, ומדי שנה אני מעביר סיורים סביב האתרים השונים. בספרי "סודות המכבים" סקרתי את "שמונה מי יודע" – שמונה אתרים שונים ביער בן שמן, שעל כל אחד מהם קיימות דעות ומסורות שונות בהם נטמנו גיבורי בית חשמונאי.

לצד האווירה החגיגית, יש להתריע שהמקום אינו מסודר כיאות להכיל את עשרות האלפים הנוהרים אליו. לא סודרה חניה מספקת, אין די פחי אשפה, ובציון עצמו חסרה מחיצה בין גברים לנשים. אנו קוראים לגורמים הרלוונטיים לפעול לשיפור התשתיות במקום.

אנו ב'כיכר השבת' נמשיך לסקר את הנעשה והנשמע בציון מתתיהו במהלך ימי החג.

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

מתחם קבר מתתיהו, חנוכה תשפ"ו ( צילום: ישראל שפירא )

לסיום נשמח לזכות את גולשי 'כיכר השבת' ולהזכיר את שמותם בכל שמונת אתרי קברי המכבים ביער בן שמן.

שליח 'כיכר השבת' (כותב השורות) ישראל שפירא יזכיר בל"נ את שמות הגולשים להצלחה וישועה. הגיבו על הכתבה עם השמות שלכם.