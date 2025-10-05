מיט צ'ויס, יצרנית הבשר הירושלמית, מספקת נתחים מוקפדים באיכות פרמיום ובקיצוב אישי לפי הזמנה. חנות הבוטיק היוקרתית שוכנת במתחם אגריפס 88 בירושלים ומציעה ללקוחותיה מגוון רחב של נתחים טריים העוברים קיצוב במקום לפי דרישה. עכשיו, לקראת חג סוכות וימי חול המועד, נתחי הפרמיום של מיט צ'ויס מתאימים במיוחד לסעודות חג מהודרות ומלאות אווירה. עם מיטב הבשרים תוכלו לחוש עונג יו"ט מלא טעם, לארח בסוכה כמיטב המסורת וליהנות מ'על האש' משפחתי בימי חול המועד.

בחנות תוכלו למצוא מבחר נרחב של נתחים המתאימים לתבשילי החג, לרבות שיטות קיצוב שונות כמו הקיצוב האמריקאי שמזכיר ללקוחות רבים את החוויה הביתית, בהם נתחים מומלצים במיוחד לימי חג הסוכות הקרוב: נתח אנטרקוט עסיסי בעל טעם עשיר ודומיננטי, נתח דנוור מאזור הצלעות במרקם בשרני ובעל שיוש גבוה, וכן נתח פרנץ' רוסט מאונטריב עסיסי.

אל הנתחים הללו, המומלצים של "מיט צ'ויס" לסוכות מהאגדות, נוסף מבחר איכותי הכולל צלי כתף, שפונדרה, צוואר טלה, צלעות אונטריב ואסאדו. הנתחים האיכותיים כולם טריים ומקוצבים במקום לפי דרישה, ויפארו כל שולחן חג עם טעמים נפלאים ממטבחי העילית.

בנוסף, בבוטיק מיט צ'ויס תמצאו מבחר נתחים המתאימים ל'על האש' משפחתי בימי חול המועד, בהם: אנטרקוט עגלה, מיאמי ריבס, ריב איי, צלעות טלה, טומהוק, המבורגרים וקבבים תוצרת הבית. המוצרים כולם מובחרים וטריים, 100% בשר על השולחן, שיהפכו כל ארוחה וסעודה משפחתית לחוויה אולטימטיבית. גם המוצרים המוכנים של בוטיק הבשרים מכילים 100% בשר ללא תוספים, ללא סויה, ללא צבעי מאכל או חומרים משמרים.

מבחר הנתחים הרחב מאפשר לגוון בין סעודות יו"ט, ימי חול המועד ולאירוח משפחתי שיותיר טעם ורושם קולינרי משובח. כמו כן, תוכלו למצוא את הנתחים הקבועים מבית מיט צ'ויס, מוצרי הבשר והעוף הטריים והמוקפדים לשמחה ואווירה בכל זמן. כן, בכל זמן. גם לאורך השנה כולה אפשר לשמוח עם בשר ויין איכותיים של "מיט צ'ויס", ואפילו מעבר. הבוטיק מספק גם ייעוץ, סיוע בבניית תפריט, מתכונים מיוחדים ואף חיבורים עם בעלי מקצוע מהתחום הקולינרי. כל זאת, כדי שחוויית האירוח שלכם בחג ובכל זמן תהיה מושלמת.

מוצרי מיט צ'ויס, הזוכים בקביעות להיבחר על ידי השפים הגדולים ומסעדות העילית, הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין. השילוב המופלא בין איכות ללא פשרות, נתחים טריים, כשרות מהודרת ושירות אישי מאפשר ליהנות מחוויית טעם מהודרת לכבוד שבת, יו"ט וחול המועד.