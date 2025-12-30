נתחים מושלמים של בוטיק הבשרים מיט צ'ויס למרק גולאש חורפי

"מיט צ'ויס", בוטיק הבשרים השוכן במתחם אגריפס 88 הירושלמי, מציע ללקוחותיו מבחר נתחי בשר טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה על ידי הקצבים באיכות בלתי מתפשרת המתאימים להכנת מרק חורפי עם טעם בלתי נשכח וחוויה קולינרית עשירה שתמלא אתכם בחום והשראה בימים הקרים.

עכשיו, כשהחורף בעיצומו והקור שורר בעוצמה, תוכלו להעניק לעצמכם ולאורחים שלכם פינוק אמיתי וחוויית טעם אופטימלית עם מרק מנחם ועשיר. בין הנתחים האיכותיים שישתלבו היטב במרק החורפי שלכם ויהפכו אותו לחגיגת טעם מושלמת ועמוקה: אונטריב, אסאדו, כתף ושריר. תוכלו לבקש את הנתחים כשהם חתוכים לקוביות, כך שיתאימו במדויק למרק שלכם וישדרגו אותו לרמה אחרת.

הבוטיק הוא חנות המפעל של החברה המייצרת בעצמה את הבשר ומספקת לשורה ארוכה של מסעדות עיליות ומלונות יוקרה מפורסמים. אותה איכות מוקפדת עם מגוון נתחים נרחב, מגיעה גם ישירות לביתם של לקוחות פרטיים שאינם מתפשרים על חוויה מרגשת ומלאת עוצמה בבחירת הבשר שלהם.

בוטיק הבשרים מתמחה בקיצוב לפי דרישת הלקוחות ומספק את חומרי הגלם האיכותיים ביותר ברמת פרמיום. בתוך מבחר הנתחים ניתן למצוא כאלה המתאימים למרקים עשירים, לסעודות שבת חגיגיות עם נתחי פרמיום לקדירה ותבשילים ארוכים דוגמת פילה מדומה, כתף טלה, בשר לחי טרי ובשר לחמין, אוסובוקו ואסאדו ועוד מגוון רחב של נתחים. המוצרים כולם עומדים בסטנדרט האיכות של "מיט צ'ויס" ומאפשרים התנסות בחוויה קולינרית של מסעדות שף עיליות במטבח הפרטי.

כל הנתחים ומוצרי הבשר בבוטיק היוקרתי הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין, ובכך מעניקים ללקוחות שילוב מושלם של כשרות מהודרת, איכות בלתי מתפשרת ושירות אישי.