לא תאמינו שזה מהמקפיא: הסוד לחלה רכה כמו ענן גם בשבת בבוקר

כולנו מכירים את הרגע הזה. יום שישי, הבית מתמלא בריח הממכר של שמרים ואפייה, והחלה יוצאת מהתנור כשהיא יפה, שחומה ורכה כמו ענן. אבל אז מגיע יום שבת בבוקר ואנחנו מוצאים את עצמנו עם גוש בצק יבש, קצת מתפורר, כזה שצריך מטבוחה או טחינה רק כדי להחליק אותו בגרון

הבשורה הטובה? זה לא חייב להיות ככה. אם תדעו איך לארוז, מה להוסיף לבצק ואיך להפשיר נכון - אף אחד בשולחן לא יאמין לכם שהחלה הזו ראתה מקפיא.

הסוד מתחיל עוד בלישה: חוק החלמונים

לפני שבכלל הגענו למקפיא, כדאי לדבר על המרכיבים. רבים שואלים: "האם ביצים בבצק באמת עוזרות לשמור על הטריות?" התשובה היא כן, אבל עם טריק קטן.

החלבון (הלבן של הביצה) נוטה לייבש את המאפה בזמן האפייה והופך אותו לנוקשה יותר עם הזמן. לעומת זאת, החלמון (הצהוב) הוא חומר משמר ומרכך טבעי. הוא מכיל שומן ולציטין שקושרים את הלחות לבצק ושומרים עליו גמיש גם יומיים אחרי האפייה.

טיפ של מקצוענים: במקום לשים שתי ביצים שלמות, נסו לשים ביצה אחת ושני חלמונים. תקבלו חלה עשירה יותר ששורדת הקפאה והפשרה בצורה הרבה יותר טובה מחלה "רזה" על בסיס מים בלבד.

הטעות הכי גדולה: לחכות שהיא תתקרר

האינסטינקט שלנו אומר: "חכו שהחלה תהיה קרה לגמרי, ורק אז תכניסו למקפיא". זו טעות נפוצה. ברגע שהחלה מתקררת בחוץ, הלחות שלה מתחילה לברוח לאוויר והיא מתחילה להתייבש.

מה עושים? מקפיאים אותה כשהיא עוד חמימה (לא רותחת, כדי לא להרוס את המקפיא, אבל בהחלט חמימה למגע). כך אתם "לוכדים" את האדים בתוך הבצק ושומרים על הטריות בתוך האריזה.

השלב הקריטי: אריזה כפולה

אל תזרקו את החלה סתם כך בשקית של הסופר. הקור של המקפיא הוא אכזרי ומייבש את הבצק במהירות (מה שנקרא "כוויות קור"). כדי להגן עליה, עטפו את החלה קודם כל היטב בניילון נצמד - הוא השכבה ששומרת על הלחות קרוב לבצק. מעל הניילון, הכניסו אותה לשקית אטומה או עטפו בנייר אלומיניום. כך תמנעו מהחלה לספוג טעם של מקפיא.

איך מחזירים אותה לחיים? מבחן ההפשרה

איך מחזירים אותה לחיים?

במהלך השבוע, הפתרון האידיאלי הוא הפשרה על השיש וחימום של 5 דקות בתנור לוהט (180 מעלות).

בשבת - הפלטה היא "מייבשת סדרתית", ולכן צריך לעבוד איתה נכון:

הפשרה מוקדמת: אל תניחו חלה קפואה ישר על הפלטה. הוציאו אותה מהמקפיא כשעתיים לפני הסעודה והשאירו אותה עטופה על השיש. היא צריכה להגיע לטמפרטורת החדר באופן טבעי.

בידוד זה שם המשחק: לעולם אל תניחו את החלה ישירות על המתכת של הפלטה. שימו תבנית הפוכה, או שכבה של נייר אלומיניום מקומט מתחת לחלה. אנחנו רוצים חימום עדין ולא חריכה ישירה מלמטה שתהפוך את התחתית לקרש.

תזמון: 15-20 דקות על הפלטה (מעל הגבהה) יספיקו כדי להחזיר לה את הנשמה בלי לייבש אותה.

טריק ה"שפריצר" (בונוס למתקדמים)

אם אתם מחממים את החלה ביום חול בתנור, תנו לה "שפריץ" קטן של מים עם מרסס לפני הכניסה לתנור. המים יהפכו לאדים וייתנו לחלה מכת רעננות שתחזיר אותה לחיים בדיוק כמו במאפייה.

יש לכם טיפ משלכם לחלה שתמיד מצליח? ספרו לנו בתגובות!