משתה, שמחה ואורגניסט - פריגת מרימים לכם את הפורים!

השנה בפורים הולך להיות שששששמיייח! מותג המשקאות פריגת יוצא בפעילות שמחה במיוחד, שמחברת בין טעם אהוב, מוזיקה פורימית ושמחה משפחתית סביב סעודת פורים מלאה בקצב ואווירה (צרכנות)

משתה, שמחה ואורגניסט - פריגת מרימים לכם את הפורים! (צילום: יח"צ)

כשיש שולחן ערוך, תחפושות ואווירה טובה - כל מה שחסר כדי להשלים את התמונה הוא אורגניסט מקצועי שיקפיץ את כל המשפחה וירים את שמחת הפורים לגבהים חדשים.

פריגת מזמינים אתכם להשתתף בפעילות שבה תוכלו לזכות בליווי מוזיקלי מלא אנרגיה וקצב לשמחת הפורים שלכם בבית ולהפוך את המשתה המשפחתי לחגיגה אמיתית ומקפיצה.

איך משתתפים?

רוכשים שני בקבוקי פריגת משפחתיים (1.5 ליטר),

נכנסים לכאן >> או מתקשרים לקו הפעילות 6881*, משתתפים באתגר המוזיקלי ואולי אתם תהיו בין חמשת הזוכים!

הפעילות מהווה המשך לסדרת הפעילויות של המותג תחת הקונספט "פריגת אצלכם בשמחות", המלווה את הרגעים המשפחתיים והשמחים לאורך השנה. גם בפורים הקרוב, פריגת חלק מהשמחה המשפחתית, סביב השולחן, עם טעם מוכר וחוויה שמחה במיוחד.

לפרטים ולהשתתפות היכנסו לכאן >>

חג פורים שמח מפריגת!

בכפוף לתקנון הפעילות | תקופת הפעילות: 12.2.26-24.2.26 / כ"ה בשבט – ז' אדר | ההשתתפות מגיל 16 ומעלה | יש לשמור את חשבונית הרכישה לצורך הצגתה

