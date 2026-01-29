נתח כתף טלה משובח של בוטיק הבשרים מיט צ'ויס בזיגוג פירות

בבוטיק הבשרים ממליצים על נתח משובח ומיוחד של כתף טלה, אותו ניתן לשלב עם פירות עסיסיים ולהוסיף זיגוג שיהפוך אותו למנת בשר מושלמת לחגיגת ט"ו בשבט ברמה אחרת. הנתחים נבחרים בקפידה על ידי הקצבים ונחתכים במקום לפי דרישה, ובכך מאפשרים לכל אחד לחוות קולינריה עילית כמו של השפים הגדולים בכשרות מהודרת של בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א.

"מיט צ'ויס", בוטיק הבשרים השוכן במתחם אגריפס 88 הירושלמי, מציע ללקוחותיו מבחר נתחי בשר טריים ומשובחים שנבחרו בקפידה על ידי הקצבים באיכות בלתי מתפשרת המתאימים להכנת תבשיל בשר עם טעם בלתי נשכח וחוויה קולינרית עשירה שתמלא אתכם בניחוח פירותי עשיר ומלא השראה במיוחד לט"ו בשבט.

עכשיו, כשט"ו בשבט בפתח, תוכלו להעניק לעצמכם ולאורחים שלכם פינוק אמיתי וחוויית טעם אופטימלית עם תבשיל כתף טלה טרי ברוטב פירות עסיסי. ניתן לשלב את הנתח המובחר עם שזיפים מיובשים, יין, צימוקים ופירות נוספים שמוסיפים למנה גוונים ארומטיים וטעמים עשירים. לאחר מכן, על נתח הבשר ניתן לזגג רוטב פירות מרוכז להשגת רבדי טעם נוספים למנה פירותית שתספק לכם חוויית ט"ו בשבט ברמה אחרת.

הבוטיק הוא חנות המפעל של החברה המייצרת בעצמה את הבשר ומספקת לשורה ארוכה של מסעדות עיליות ומלונות יוקרה מפורסמים. אותה איכות מוקפדת עם מגוון נתחים נרחב, מגיעה גם ישירות לביתם של לקוחות פרטיים שאינם מתפשרים על חוויה מרגשת ומלאת עוצמה בבחירת הבשר שלהם.

בוטיק הבשרים מתמחה בקיצוב לפי דרישת הלקוחות ומספק את חומרי הגלם האיכותיים ביותר ברמת פרמיום. בתוך מבחר הנתחים ניתן למצוא כאלה המתאימים למרקים עשירים, לסעודות שבת חגיגיות עם נתחי פרמיום לקדירה ותבשילים ארוכים דוגמת פילה מדומה, כתף טלה, בשר לחי טרי ובשר לחמין, אוסובוקו ואסאדו ועוד מגוון רחב של נתחים. המוצרים כולם עומדים בסטנדרט האיכות של "מיט צ'ויס" ומאפשרים התנסות בחוויה קולינרית של מסעדות שף עיליות במטבח הפרטי.

כל הנתחים ומוצרי הבשר בבוטיק היוקרתי הינם בכשרות בד"ץ מהדרין בראשות הגר"א רובין שליט"א, ובכך מעניקים ללקוחות שילוב מושלם של כשרות מהודרת, איכות בלתי מתפשרת ושירות אישי.