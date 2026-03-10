כיכר השבת
צמד ברוקולי וכרובית מוקפאים: כשר לפסח בהכשר בד״צ העדה החרדית

סנפרוסט מבית תנובה משיקה לראשונה צמד ברוקולי וכרובית מוקפאים בכשרות בד״צ העדה החרדית וכשרים לפסח למהדרין (חדשות האוכל)

צמד ברוקולי וכרובית מוקפאים: כשר לפסח בהכשר בד״צ העדה החרדית (צילום: באדיבות המצלם)

זהו מוצר חדשני המצטרף לסדרת הירקות הקפואים האיכותית של סנפרוסט המיוצרים בסטנדרטים הגבוהים של איכות ובקרה, המבטיחים טריות, ניקיון ומענה מלא לדרישות הכשרות המחמירות.

המוצר החדש המושק בימים אלו מהווה פתרון קל, נוח ומדויק להכנה ומשתלב במגוון רחב של מתכונים: כמנה חמה, כתוספת לצד בשר או עוף, כבסיס להכנת תבשילים ומאפים לחול, לשבת ולחג.

ניתן להכין את הירקות בתנור, בסיר, במיקרוגל או בהקפצה- מה שמאפשר התאמה מושלמת למטבח הביתי העמוס בימי שישי, בהכנות לשבת, ובתקופת פסח שבה נדרשת פרקטיות מירבית בלי להתפשר על איכות או כשרות.

המוצר מגיע במשקל 600 גרם.

