מותג החלבון המוביל GO מבית תנובה, ממשיך לחדש ומשיק בימים אלו בשורה מרעננת למדף החלב: יוגורט GO עם שכבה מפנקת בתחתית. הסדרה החדשה משלבת בין הערכים התזונתיים המוכרים של המותג לבין חוויית טעם משודרגת, המאפשרת ליהנות מכל העולמות – גם חלבון וגם פינוק .
בתוך מרוץ החיים האינטנסיבי: בין הלימודים, העבודה, הטיפול בבית והדאגה למשפחה, רבים מאיתנו שואפים לסגל אורח חיים בריא יותר, עבור הרגעים האלו, מציעה תנובה את ה"גביע" האישי שלכם המלא בחלבון.
חדשנות בטעמים: היוגורטים החדשים של GO מגיעים במרקם עשיר, מכילים bcaa ו20 גרם חלבון בגביע, וכל זאת עם 1.5% שומן בלבד.
הסדרה כוללת שני טעמים ייחודיים עם שכבת פרי בתחתית:
יוגורט GO עם שכבת פרי בטעם פאי תפוחים .
יוגורט GO עם שכבת פרי בטעם אננס מקורמל .
ההשקה החדשה מאפשרת לצרכני המהדרין ליהנות ממוצר שהוא גם מזין ומומלץ לאחר פעילות גופנית.
המוצרים בכשרות המהודרת של בד"צ ועדת מהדרין.
ניתן להשיג ברשתות השיווק ובנקודות המכירה.
