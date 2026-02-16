יוגורט חלבון עם שכבת פרי בתחתית ( צילום: יח"צ )

מותג החלבון המוביל GO מבית תנובה, ממשיך לחדש ומשיק בימים אלו בשורה מרעננת למדף החלב: יוגורט GO עם שכבה מפנקת בתחתית. הסדרה החדשה משלבת בין הערכים התזונתיים המוכרים של המותג לבין חוויית טעם משודרגת, המאפשרת ליהנות מכל העולמות – גם חלבון וגם פינוק .