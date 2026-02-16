כיכר השבת
תנובה מרחיבה את סדרת GO ומשיקה יוגורט חלבון עם שכבת פרי בתחתית

הסדרה החדשה מציעה שילוב מנצח של 20 גרם חלבון בגביע בטעמים מפתיעים: פאי תפוחים ואננס מקורמל | הפתרון המושלם לצריכת חלבון בתוך סדר היום העמוס | בכשרות מהודרת של בד"צ ועדת מהדרין (חדשות האוכל)

יוגורט חלבון עם שכבת פרי בתחתית (צילום: יח"צ)

מותג החלבון המוביל GO מבית תנובה, ממשיך לחדש ומשיק בימים אלו בשורה מרעננת למדף החלב: יוגורט GO עם שכבה מפנקת בתחתית. הסדרה החדשה משלבת בין הערכים התזונתיים המוכרים של המותג לבין חוויית טעם משודרגת, המאפשרת ליהנות מכל העולמות – גם חלבון וגם פינוק .

בתוך מרוץ החיים האינטנסיבי: בין הלימודים, העבודה, הטיפול בבית והדאגה למשפחה, רבים מאיתנו שואפים לסגל אורח חיים בריא יותר, עבור הרגעים האלו, מציעה תנובה את ה"גביע" האישי שלכם המלא בחלבון.

חדשנות בטעמים: היוגורטים החדשים של GO מגיעים במרקם עשיר, מכילים bcaa ו20 גרם חלבון בגביע, וכל זאת עם 1.5% שומן בלבד.

הסדרה כוללת שני טעמים ייחודיים עם שכבת פרי בתחתית:

יוגורט GO עם שכבת פרי בטעם פאי תפוחים .

יוגורט GO עם שכבת פרי בטעם אננס מקורמל .

ההשקה החדשה מאפשרת לצרכני המהדרין ליהנות ממוצר שהוא גם מזין ומומלץ לאחר פעילות גופנית.

המוצרים בכשרות המהודרת של בד"צ ועדת מהדרין.

ניתן להשיג ברשתות השיווק ובנקודות המכירה.

