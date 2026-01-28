לנוחות הצרכנים, זוגלובק מדגישה את הסימונים הברורים על גבי האריזות:

• פס צהוב מסמן מוצרים בכשרות בד"ץ "קהילות"

• פס ירוק מסמן מוצרים בכשרות בד"ץ "יורה דעה".

כשרות בד"ץ "קהילות" מלווה את תהליך הייצור לכל אורכו, החל מבחירת חומרי הגלם, דרך השחיטה והבדיקות ההלכתיות, ועד הייצור, האריזה וההפצה. כל זאת תוך הקפדה על כל פרט, ברמת הידור גבוהה ובהתאם לדרישות ההלכה המחמירות.

בזוגלובק מציינים כי הרחבת מערך הכשרויות נועדה לאפשר לכל משפחה להנות מארוחה טעימה ומזינה ולבחור את רמת ההידור המתאימה לה, מבלי להתפשר על איכות, טעם וסטנדרטים הלכתיים מחמירים.

מגוון מוצרי זוגלובק מספקים למשפחה פתרונות מהירים, זמינים וקלים להכנה של ארוחות בשריות מזינות וטעימות בכל שעות היום.

מהלך זה מצטרף לצעדים נוספים שמובילה החברה בשנים האחרונות לחיזוק הקשר עם הציבור החרדי ולהנגשת מוצרי בשר איכותיים בכשרויות מהודרות.

מחפשים מוצרי זוגלובק בכשרות בד"ץ "קהילות"? חפשו על המדפים את האריזה עם הפס הצהוב של זוגלובק.

בתיאבון!