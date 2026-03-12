בשנים האחרונות הפך היוגורט היווני למוצר מבוקש ואהוב, בזכות המרקם הסמיך והעשיר שלו וחוויית הפינוק שהוא מציע. עד היום, המענה שניתן בקטגוריה זו התמקד ביוגורט יווני טבעי בלבד. כעת, 'יופלה' לוקח את הטרנד צעד אחד קדימה ומשיק לראשונה בשוק שילוב מנצח: יוגורט איכותי בסגנון יווני בשילוב שכבת פרי בתחתית הגביע.

הסדרה החדשה פותחה מתוך הבנה כי צרכני היוגורט מחפשים חדשנות וחדוות גילוי. השילוב בין החמצמצות המעודנת של היוגורט היווני לבין המתיקות של הפרי בתחתית, יוצר חגיגת טעמים בפה ושדרוג משמעותי לחוויית הצריכה המוכרת.

סדרת יופלה בסגנון יווני החדשה משווקת בגביעים רחבים, המעניקים נוחות מקסימלית וחוויית צריכה מפנקת.

הסדרה כוללת 4 מוצרים חדשים בטעמים אהובים:

• יוגורט בסגנון יווני עם תות בתחתית (6% שומן).

• יוגורט בסגנון יווני עם מנגו בתחתית (6% שומן).

• יוגורט בסגנון יווני עם אפרסק בתחתית (6% שומן).

• יוגורט בסגנון יווני טבעי (6.5% שומן) – למי שמעדיף את הטעם הקלאסי והנקי.

המוצרים החדשים מצטרפים למשפחת יופלה המורחבת ומציעים לצרכנים גיוון ועניין על המדף, עם מוצר שהוא גם נפלא בטעם וגם בעל מרקם עשיר ומפנק במיוחד. כלל המוצרים כשרים למהדרין תחת השגחת בד"ץ ועדת מהדרין. ניתן להשיג ברשתות השיווק ובנקודות המכירה הנבחרות.