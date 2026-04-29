'תנובה' מעדכנת את המחירים של חלק ממוצרי החלב ב-1%

בהמשך להודעה שפרסמה המדינה מכוח צו הפיקוח על המחירים בדבר עדכון מחירי מוצרי החלב המפוקחים בשיעור של כ-1%, תנובה הודיעה היום (רביעי) ללקוחותיה בשוק הקמעונאי והמוסדי על עדכון מחירי מחירון מוצרי החלב המפוקחים שלה ועל עדכון מחירי מחירון של מספר מצומצם של מוצרי חלב, באותן הקטגוריות, בשיעור של כ-1%.

בנוסף, תנובה הודיעה על עדכון מחיר מחירון החמאה, באחוזים בודדים, לאור עלות השומן הגבוהה.

המחירון החדש ייכנס לתוקף החל מיום ראשון, 3.5.2026.

מחיר המחירון של מרבית מוצרי החלב הלא מפוקחים של תנובה וכן של כלל תחליפי החלב נותר ללא שינוי, אך המחירים לצרכן נקבעים על ידי הקמעונאים על פי שיקול דעתם, וללא התערבות תנובה.

בהודעת משרד החקלאות נאמר כי מחירי מוצרי החלב שבפיקוח מתעדכנים בהתאם לצו הפיקוח, הקובע מנגנון אוטומטי המבוסס על נוסחה קבועה. המנגנון לוקח בחשבון את השינויים בעלויות הייצור, כפי שהם משתקפים במדדי התשומות והמחירים, ואינו מצריך חתימת שרים. בחינת הצורך בעדכון חלה ב-1 באפריל, על בסיס נתוני מדדי המחירים, ואם נמצא כי נדרש עדכון, הוא נכנס לתוקף בחודש העוקב, כלומר במאי 2026.

תוצאות תחשיב המחירים התקופתי הראו כי יש לעדכן את מחירי מוצרי החלב שבפיקוח לצרכן בשיעור של 1.05%+. עיקר העדכון נובע ממרכיב רטרואקטיבי בסך כ-1.28%+, מיתנה את העליה ירידה במרכיב השוטף בסך של 0.23%- ביחס לעדכון הקודם. המרכיב השוטף הושפע מירידה במחיר החלב הגולמי בסך של כ 0.6%- ,עליה במדד המחירים לצרכן של כ-2%+ ועליה במדד השכר בכ-0.9%+.