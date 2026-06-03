כל מי ששומר שעות בין בשר לחלב מכיר את נקודת התסכול הקבועה הזו בסיומה של סעודת שבת או חג משובחת: המיחם רותח, הניחוח של הקפה באוויר, אבל אז מגיע שלב התחליפים. קנקני הסויה, השקדים או שיבולת השועל נשפכים אל הכוס, והתוצאה היא כמעט תמיד פשרה כואבת - משקה בעל טעם לוואי, שאינו מקציף, עמוס בסוכר ולא מזכיר במאוחר או במוקדם את הדבר האמיתי.

בדיוק מהמקום הזה נולדה הבשורה הנוכחית שמסעירה בימים אלו את המגזר. במבחני טעימה שנערכו לאחרונה, המשתתפים סירבו להאמין למה שהם שותים: קפה הפוך סמיך, עשיר ומפנק, שהוא 100% פרווה למהדרין, אך בעל טעם ומרקם שאינם שונים במאוחר או במוקדם מחלב חלבי רגיל.

פריצת דרך בדיונית במעבדה

מאחורי פריצת הדרך הקולינרית הזו עומד שיתוף פעולה יוצא דופן. מצד אחד, היזמים של חברת הסטארטאפ 'רימילק', ובהם המנכ"ל אביב וולף - שכנכדו של רפתן מעמק יזרעאל הביא איתו הבנה עמוקה של עולם החלב, ושותפו ד"ר אורי כוכבי, בעל דוקטורט בביולוגיה ממכון ויצמן. מהצד השני עומדים המקצוענים של 'מחלבות גד' הוותיקה, תחת חזונו של המייסד והיו"ר עזרא כהן.

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"שוק תחליפי החלב המוכר הציע עד היום מוצרים שלא באמת דומים לחלב", מסביר אביב וולף. "הם לא מקציפים, הם מתקבלים כפשרה, ואי אפשר באמת לבשל או לאפות איתם. אנחנו לא רצינו לייצר עוד תחליף, אלא לייצר חלב אמיתי, בלי פרה."

התהליך נשמע כמו מדע בדיוני, אך הוא מציאותי ומדויק לחלוטין: המדענים לקחו את ה-DNA של חלבון חלב בודד, ובעזרת תהליך ייחודי של התססת שמרים (בדומה לדרך שבה מייצרים בירה או לחם קלאסי), לימדו את השמרים לייצר את חלבון החלב בעצמם. התוצאה היא אבקת חלבון חלב נקייה, שאינה מן החי, ללא שנלקח אפילו תא בודד אחד מפרה.

מהדרין מן המהדרין - מהרגע הראשון

אחד האתגרים הגדולים והחשובים ביותר בפרויקט היה עולם הכשרות. בחברת 'רימילק' קיבלו החלטה אסטרטגית חד-משמעית: לא להגיע לגופי הכשרות בדיעבד, אלא לצעוד איתם יד ביד מהרגע הראשון של המחקר והפיתוח.

מומחה הכשרות הרה"ג ר' שמואל אידלמן, רב חברת 'רימילק', מפרט את הליווי הצמוד: "כל פיתוח זן השמרים, איתור חומרי הגלם וגידול השמרים באינקובטורים העצומים נעשו תחת ליווי תורני הדוק ובדיקה צמודה. ההחלטה היתה ברורה: אם יש ספק - אין ספק. הכל חייב להיות לכתחילה פרווה ובהידור רב."

ההקפדה הבלתי מתפשרת הזו הובילה לכך ש'החלב החדש' משווק תחת השגחתו המהודרת של בד"ץ איגוד רבנים, בראשות הגאון רבי שלום לאנדו. הלכתית, המוצר הוא פרווה למהדרין לכל הדעות, ללא שום שייכות או מקור מן החי.

יותר בריא, 75% פחות סוכר

מעבר לפתרון ההלכתי והקולינרי המדהים לקפה של אחרי הבשרי, 'החלב החדש' מביא איתו בשורה בריאותית עצומה לשוחרי התזונה הבריאה: הוא מכיל 75% פחות סוכר בהשוואה לחלב פרה רגיל, בעל 3% שומן בלבד, והוא נקי לחלוטין מלקטוז, כולסטרול, אנטיביוטיקה או הורמונים המצויים לעיתים בחלב רגיל.

חשוב לציין: המוצר מכיל את חלבון החלב המקורי ולכן הוא כולל אלרגן חלב, ואינו מתאים למי שסובל מאלרגיה מסכנת חיים לחלבון חלב.

המוצר הושק בשתי גרסאות ביתיות בבקבוקי 750 מ"ל ייחודיים בעלי פקק סגול: גרסת 'מושלם לקפה' המעניקה הקצפה יציבה וגבוהה, וגרסת 'מועשר בטעם וניל' המתאימה להפליא לקפה ולקערת הקורנפלקס. בנוסף, הושקה גרסת 'בריסטה' מקצועית עבור בתי קפה.

"אנחנו כבר עובדים על המוצרים הבאים בקטגוריה", מבטיח המנכ"ל אביב וולף. "בקרוב מאוד יעלו על המדפים מוצרים מדהימים נוספים בגרסת הפרווה שלא היו קיימים מעולם בשוק. יש בהחלט למה לצפות."

אל תתפשרו יותר על כוס הקפה שלכם. בקבוקי 'החלב החדש' של רימילק ומחלבות גד מחכים לכם כבר עכשיו במקררי רשתות השיווק המובילות. חפשו את הבקבוק עם הפקק הסגול במדפי החלב, וטעמו בעצמכם את פריצת הדרך שהדהימה את המגזר.