שר הכלכלה והתעשייה, ח”כ ניר ברקת: “הנתונים מוכיחים שהציבור מצביע בעגלה. הציבור הישראלי הוכיח שהוא לא פראייר. בזכות הנהירה ל’סל הזול’, הרשתות המתחרות נכנסו לפאניקה ונאלצות להוריד מחירים. המונופולים ובעלי ההון אמנם משתמשים בערוץ 12 – ששייך לבעלים של מונופול טרה וקוקה קולה – כדי לטרפד את הסל ולהגן על המחירים היקרים, אבל הציבור לא פראייר. ניצחנו אותם במקום היחיד שהם מבינים בו – בקופה. אני קורא לציבור להמשיך לרכוש באונליין או ב-54 סניפי הסל הזול של ישראל, ויחד נמשיך את המהפכה.”

כחודשיים לאחר השקת תוכנית “הסל הזול של ישראל” של משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף רשת קרפור, הנתונים מצביעים על שינוי משמעותי בהרגלי הצריכה של הציבור ועל הגברת התחרות בשוק המזון.

מאז השקת המהלך, כ-800 אלף ישראלים כבר רכשו במסגרת “הסל הזול של ישראל” וחסכו מאות שקלים למשק הבית, בעוד שלמעלה מ-100 אלף לקוחות חדשים הצטרפו למעגל הלקוחות של קרפור. במקביל, נתח השוק של הרשת במוצרי הסל הזול זינק מ-2.2% ל-7.2%, נתון המעיד על אימוץ רחב של המהלך מצד הצרכנים.

הביקוש הגבוה למוצרי הסל הזול הוביל גם לשינוי רחב יותר בשוק. מנתוני משרד הכלכלה והתעשייה עולה כי מאז השקת התוכנית ירד מחיר הסל הממוצע בשוק כולו מ-1,707 שקלים ל-1,623 שקלים – ירידה של 4.75%. מדובר בירידת מחירים רוחבית שנרשמה גם ברשתות המתחרות, שנאלצו להגיב ללחץ התחרותי באמצעות מבצעים והוזלות מחירים.

במקביל, נרשם זינוק חד במכירות מוצרי הסל הזול ובפעילות האונליין של הרשת, כאשר המכירות באתר האינטרנט של קרפור גדלו ב-50%.

בין המוצרים שרשמו את העליות הבולטות ביותר במכירות:

* ספגטי מחיטה מלאה – זינוק של 1,552%.

* זיתים חרוזית ירוק – זינוק של 1,514%.

* חומוס 500 גרם – זינוק של 1,487%.

* תפוגן צ’יפס – זינוק של 1,279%.

* אורז בסמטי – זינוק של 1,159%.

* מאמא עוף – זינוק של 1,147%.

* תירס מהשדה ללא סוכר – זינוק של 906%.

גם בשוק הרחב נרשמו ירידות מחירים משמעותיות במוצרים מובילים, ובהם תפוצ’יפס קראנץ’ שירד בכ-14.9%, גבינה צפתית של מחלבות גד שירדה ב-13.8%, שמפו פינוק שירד ב-9.4% וגבינת בייבי מוצרלה של גד שירדה ב-8.1%.

במשרד הכלכלה והתעשייה מעריכים כי משפחה הבוחרת לרכוש את מוצרי הסל הזול באופן קבוע יכולה לחסוך למעלה מ-2,000 שקלים בשנה, כאשר ההשפעה של המהלך כבר מורגשת בכלל שוק המזון ולא רק ברשת הזוכה.

במהלך מסיבת העיתונאים עדכן השר ברקת גם כי בכוונתו לקדם הצעת חוק לאיסור שליטה צולבת, שתמנע מגופים ריאליים או פיננסיים משמעותיים להחזיק במקביל גם בגופי תקשורת חדשותיים, ולהפך, במטרה לצמצם ניגודי עניינים ולהגביר את אמון הציבור.