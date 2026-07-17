מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 21), התשפ"ו-2026, שתאפשר ייבוא מוצרים מארצות הברית במסלול מהיר ומקוצר. 27 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים - צעד שמסמן שינוי משמעותי בשוק הישראלי.

החוק החדש מאפשר לעוסקים לייבא, לייצר או למכור מוצרים שחל עליהם תקן רשמי בישראל, תוך הסתמכות על עמידה בדרישות האסדרה הפדרלית בארצות הברית. המהלך מהווה המשך ישיר לרפורמה דומה שיושמה לפני כשנה וחצי ביחס למוצרים אירופיים, תחת הכותרת "מה שטוב לאירופה - טוב לישראל".

מסלול אמריקאי חלופי

על פי החוק המאושר, עוסק יוכל לבחור במה שמכונה "מסלול אמריקאי" - ייבוא, ייצור או מכירה של מוצרים העומדים בדרישות האסדרה האמריקאית, כתחליף לחובה לעמוד בדרישות התקינה הישראלית. התנאי המרכזי הוא שהמוצרים יהיו מיוצרים בארצות הברית או בישראל, וכי העוסק יחזיק בחשבונית הצהרה המעידה על מקורם או במסמך אחר שיקבע בצו שר הכלכלה והתעשייה.

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עם זאת, החוק קובע מספר חריגים משמעותיים. המסלול האמריקאי לא יחול על מוצרי מזון, על רכב מנועי ועל מוצרים ותהליכי עבודה בתחום כיבוי האש - תחומים שהוחרגו גם במסלול האירופי הקיים. ההסדר המוצע דומה במאפייניו להסדר הקיים בחוק התקנים לעניין אימוץ אסדרה אירופית.

ברקת: "יום היסטורי לכלכלת ישראל"

שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקט, ציין בעקבות אישור החוק: "זהו יום היסטורי לכלכלת ישראל. החוק מהווה המשך ישיר להצלחה של רפורמת 'מה שטוב לאירופה - טוב לישראל' שנכנסה לתוקף לפני כשנה וחצי וכבר משפיעה על השוק ומורידה מחירים".

לדבריו, "זהו עוד צעד משמעותי שיגביר את התחרות ויפתח את השוק לייבוא איכותי, מגוון ובטוח. המהלך הזה לא רק יקדם את הסחר עם שותפתנו הגדולה ארצות הברית, אלא יביא בשורה ישירה לציבור הצרכנים - יותר תחרות, יותר כוח לצרכן, ומחירים זולים יותר בשוק".