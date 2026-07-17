מליאת הכנסת אישרה אמש בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק התקנים (תיקון מס' 21), התשפ"ו-2026, שתאפשר ייבוא מוצרים מארצות הברית במסלול מהיר ומקוצר. 27 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים - צעד שמסמן שינוי משמעותי בשוק הישראלי.
החוק החדש מאפשר לעוסקים לייבא, לייצר או למכור מוצרים שחל עליהם תקן רשמי בישראל, תוך הסתמכות על עמידה בדרישות האסדרה הפדרלית בארצות הברית. המהלך מהווה המשך ישיר לרפורמה דומה שיושמה לפני כשנה וחצי ביחס למוצרים אירופיים, תחת הכותרת "מה שטוב לאירופה - טוב לישראל".
מסלול אמריקאי חלופי
על פי החוק המאושר, עוסק יוכל לבחור במה שמכונה "מסלול אמריקאי" - ייבוא, ייצור או מכירה של מוצרים העומדים בדרישות האסדרה האמריקאית, כתחליף לחובה לעמוד בדרישות התקינה הישראלית. התנאי המרכזי הוא שהמוצרים יהיו מיוצרים בארצות הברית או בישראל, וכי העוסק יחזיק בחשבונית הצהרה המעידה על מקורם או במסמך אחר שיקבע בצו שר הכלכלה והתעשייה.
עם זאת, החוק קובע מספר חריגים משמעותיים. המסלול האמריקאי לא יחול על מוצרי מזון, על רכב מנועי ועל מוצרים ותהליכי עבודה בתחום כיבוי האש - תחומים שהוחרגו גם במסלול האירופי הקיים. ההסדר המוצע דומה במאפייניו להסדר הקיים בחוק התקנים לעניין אימוץ אסדרה אירופית.
ברקת: "יום היסטורי לכלכלת ישראל"
שר הכלכלה והתעשייה, ח"כ ניר ברקט, ציין בעקבות אישור החוק: "זהו יום היסטורי לכלכלת ישראל. החוק מהווה המשך ישיר להצלחה של רפורמת 'מה שטוב לאירופה - טוב לישראל' שנכנסה לתוקף לפני כשנה וחצי וכבר משפיעה על השוק ומורידה מחירים".
לדבריו, "זהו עוד צעד משמעותי שיגביר את התחרות ויפתח את השוק לייבוא איכותי, מגוון ובטוח. המהלך הזה לא רק יקדם את הסחר עם שותפתנו הגדולה ארצות הברית, אלא יביא בשורה ישירה לציבור הצרכנים - יותר תחרות, יותר כוח לצרכן, ומחירים זולים יותר בשוק".
רקע: הצלחת המסלול האירופי
הרפורמה החדשה באה בעקבות הצלחתה של רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" שאושרה לפני כשנה וחצי. אותה רפורמה אפשרה ייבוא מוצרי מזון ותמרוקים המשווקים באירופה במסלול מהיר ובבירוקרטיה מופחתת, תוך הסרת הצורך בהצגת הצהרות, אישורים ובדיקות במעבדות למרבית המוצרים.
כפי שדווח ב"כיכר השבת", הרפורמה האירופית כבר הראתה השפעה ממשית על השוק. יבואנים נדרשים רק להצהיר כי המוצרים עומדים בדרישות התקינה הרשמיות, כמו במדינות אירופה, מה שמקל מאוד על תהליכי הייבוא ומאפשר כניסת מוצרים מגוונים יותר לשוק הישראלי.
החלטת ממשלה שקדמה לחוק
בדברי ההסבר להצעת החוק צוין כי ביום 3 באוקטובר 2025 התקבלה החלטת ממשלה 3386 שעניינה "הקלה על יבוא מארצות הברית של אמריקה – מה שטוב לארה"ב טוב לישראל". במסגרת החלטה זו הוחלט כי יש לקדם הצעת חוק אשר תאפשר ייבוא וייצור מצרכים שחל עליהם תקן רשמי, במסלול יבוא חלופי של עמידת המצרכים בדרישות האסדרה הפדרלית בארצות הברית, ובלבד שהם מיוצרים בארצות הברית או בישראל.
המהלך מהווה חלק ממאמצי הממשלה להוריד את יוקר המחיה ולהגביר את התחרות בשוק הישראלי. בעוד שהרפורמה האירופית התמקדה במזון ותמרוקים, הרפורמה האמריקאית מרחיבה את המסלול המהיר למגוון רחב יותר של מוצרים, למעט החריגים שצוינו.
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