נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשא הלילה (בין חמישי לשישי) נאום חריג מהבית הלבן, שבו שב והעלה את טענותיו בדבר זיוף הבחירות לנשיאות ב-2020. בנאום שנמשך כ-25 דקות טען טראמפ כי סין השיגה באופן בלתי חוקי מידע מתוך כ-220 מיליון תיקי רישום של מצביעים אמריקנים, והודיע על הסרת הסיווג ממסמכים שלדבריו חושפים התערבות זרה במערכת הבחירות.

"אמריקה חזרה והיא מצליחה מאוד, אבל עדיין ניצב בפנינו אתגר גדול שחייבים לטפל בו בדחיפות", אמר טראמפ בפתח דבריו. "משום שאף מדינה לא יכולה להיות גדולה ללא בחירות חופשיות והוגנות. כל אזרח אמריקני צריך להיות בטוח שהבחירות במדינה נקיות מרמאות ומהתערבות זרה, אך המערכת שיש לנו כיום רחוקה באופן קטסטרופלי מהסטנדרט הזה".

הנאום התקיים פחות מארבעה חודשים לפני בחירות האמצע בנובמבר, שבהן הרפובליקנים ינסו לשמור על הרוב שלהם בקונגרס. בכירים במפלגה כבר קראו לטראמפ להתמקד ביוקר המחיה ובמלחמה באיראן, במקום לשוב לעסוק בהפסדו בבחירות 2020.

מסמכים מסווגים שהוסר מהם הסיווג

טראמפ טען כי המידע שהשיגה לכאורה סין כלל שמות, כתובות ופרטים נוספים המשמשים לרישום מצביעים. הוא האשים גורמים בקהילת המודיעין האמריקנית בכך שהסתירו ממנו ומציבור הבוחרים את היקף הפעילות הסינית, ותקף את "אנשי הדיפ-סטייט". במקביל לנאום הקים הבית הלבן אתר חדש שבו פורסמו המסמכים שטראמפ הורה להסיר מהם את הסיווג.

עם זאת, טענותיו של הנשיא עומדות בסתירה להערכה רשמית שפרסמה קהילת המודיעין האמריקנית ב-2021. לפי ההערכה, לא נמצאו סימנים לכך שסין, או כל גורם זר אחר, ניסו או הצליחו לשנות היבט טכני כלשהו של הבחירות לנשיאות ב-2020 - לרבות רישומי מצביעים, פתקי הצבעה, ספירת הקולות או התוצאות. ההערכה גובשה בתקופה שבה בראש המודיעין הלאומי עמד ג'ון רטקליף, שמונה לתפקיד בידי טראמפ וכיום מכהן כראש ה-CIA.

לפי רויטרס, חלק מהמסמכים שפרסם הממשל אף אינם תומכים בטענות שהציג הנשיא. אחד מהם עסק בבחירות בוונצואלה ולא בארה"ב, ומסמך אחר קבע כי יהיה קשה לבצע מניפולציה רחבת היקף במערכות ספירת הקולות באופן שישנה את תוצאות הבחירות. במסמך נוסף נכתב כי סין אספה מידע וניסתה לחדור לגורמים פוליטיים, אך לא התכוונה באותה עת להתערב באופן חשאי כדי להשפיע על תוצאת הבחירות.

סין דוחה את ההאשמות

שגרירות סין בוושינגטון דחתה את ההאשמות. דובר השגרירות מסר כי בייג'ינג "מעולם לא התערבה ולעולם לא תתערב" בבחירות לנשיאות ארה"ב. טראמפ מצידו המשיך להטיל ספק בתוצאות בחירות 2020, שבהן הפסיד לג'ו ביידן, אף שבתי משפט, ספירות חוזרות ובדיקות רשמיות לא מצאו ראיות להונאה נרחבת שהייתה עשויה לשנות את התוצאה.

הנשיא ניצל את הנאום כדי לקרוא לקונגרס לאשר את חוק SAVE America, שיחייב הצגת תעודה מזהה עם תמונה לצורך הצבעה והוכחת אזרחות אמריקנית בעת הרישום. ההצעה תחייב גם את המדינות להעביר לממשל הפדרלי מידע ממרשם הבוחרים, אך היא תקועה בסנאט. הדמוקרטים וארגונים לזכויות הצבעה טוענים כי הצבעה של מי שאינם אזרחים כבר אסורה ונדירה, וכי הדרישות החדשות עלולות למנוע מאזרחים בעלי זכות בחירה לממש אותה.

טראמפ תקף גם את שיטת ספירת הקולות בקליפורניה, וטען כי היא "גרועה יותר מבכל מדינת עולם שלישי", בשל הזמן הממושך שנדרש לאישור הרשמי של התוצאות. בקליפורניה מתקבלים גם פתקי הצבעה בדואר שמגיעים לאחר יום הבחירות, כל עוד נשלחו במועד, אולם אין ראיה לכך שהעיכובים בספירה נובעים מהונאה.