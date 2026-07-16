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מו"מ תחת אש

מתחילים להתקפל או אסטרטגיה מתוחכמת? המסר הסמוי של הבכיר האיראני לוושינגטון

הלחץ העצום של ארה"ב בימים האחרונים החל לתת את אותותיו, כך עולה מהתבטאות חריגה של בכיר איראני ברקע מתקפות הענק של ארה"ב על איראן | לפי סקירה של ה'ניו יורק טיימס', נראה כי איראן אינה שוללת חזרה למשא ומתן (חדשות) 

צוחקים כל הדרך אל הבנק. יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

דברים שאמר ראש הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאך מסמנים שינוי בגישתה של לאור המתקפות האחרונות של שרק הלכו והתעצמו מיום ליום.

קאליבאף נחשב לדמות "פרגמטית" בממשל, בניגוד לגורמים אחרים המזוהים עם משמרות המהפכה ומתנגדות לשיחות עם ארה"ב.

בדברים שכתב הדגיש כי "עלינו להשתמש גם בכלים של דיפלומטיה ומשא ומתן כדי להשיג ולהגשים את האינטרסים הלאומיים שלנו", אמר.

לדבריו, "עלינו ליצור תיאום בין המסלול הצבאי והדיפלומטי, ואסור לנו לחשוש לא ממלחמה ולא ממשא ומתן. מלחמה ומשא ומתן הן שתי שיטות להגנה על האינטרס הלאומי. משא ומתן בשלב זה אינו מסתכם בכניעה".

מדובר במסר תמוה מצד איראן שהודיעה אך לאחרונה כי לא תשוב לשולחן המשא ומתן עם ארה"ב כל עוד היא ממשיכה במתקפותיה על איראן.

עם זאת, פרשנים מבהירים כי גם הסכמתו של המחנה המתון באיראן לשוב לשולחן המשא ומתן עם ארה"ב אינו מעיד על "פרגמטיות", כפי שהם מכונים לעיתים בתקשורת, אלא באסטרטגיה שונה מזו של משמרות המהפכה.

"במקום להילחם בשדה הקרב הם נלחמים בשולחן המשא ומתן. האיראנים מתחייבים ולא מקיימים, ובעיקר - מושכים זמן".

איראןארצות הבריתמשמרות המהפכהמוחמד באקר קאליבאף
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