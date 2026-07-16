כיכר השבת
טלטלה ברוממה

יוקר המחיה הכריע: 50 משפחות חרדיות עוזבות את הארץ

חמישים משפחות המשתייכות לקהילתו של הרב רובינשטיין הודיעו כי הן אורזות את המזוודות ועוזבות את ישראל. הרקע: חוסר יכולת לעמוד בעול המשכנתאות הכבד והמחירים שמרקיעים שחקים, בצעד המבטא את הייאוש הכלכלי הגובר בציבור החרדי (חדשות חרדים)

7תגובות
שכונה ירושלמית (צילום: יהודה ג. כיכר השבת)

מה שהחל כשיחות סגורות בבתי המדרש, הפך למציאות בלתי נתפסת: קהילה שלמה, עשרות משפחות שקבעו את ביתן בלב השכונה החרדית, החליטה להרים ידיים מול גל ההתייקרויות המכה בכל פינה. כפי שמתברר היום , לא פחות מ-50 משפחות מקהילתו של הרב רובינשטיין הודיעו על עזיבת הארץ, כשהסיבה המרכזית היא אובדן היכולת לשרוד כלכלית.

מודעת צאתכם לשלום (צילום: באדיבות המצלם)

לא עומדים בקצב

הקבוצה שעוזבת אינה מורכבת ממי ש"חיפשו הרפתקאות", אלא ממשפחות אברכים שעשו הכל כדי להישאר כאן. אולם, החיים בישראל של 2026 הפכו עבורם למשימה בלתי אפשרית. "המשכנתא הפכה למשקולת שאי אפשר להרים", סיפר אחד מבני הקהילה שעומד בפני עזיבה. "יוקר המחיה לא משאיר לנו אוויר לנשימה. כשאתה מבין שאתה עובד רק כדי לממן את הקירות ולא מצליח לגמור את החודש עם הילדים, אתה מבין שהגעת לקצה".

העזיבה ההמונית הזו היא תמרור אזהרה בוהק. אם קהילה מגובשת וחרדית, ששואבת את כוחה מהרב המקומי, מגיעה לנקודת שבירה כזו, מה זה אומר על מצבו של האזרח הממוצע?

הסחף שעלול להתרחב

המקרה ברוממה חושף תופעה רחבה בהרבה. יוקר המחיה, שנוגס בכיס של כולנו, כבר מזמן לא מבדיל בין מגזרים. העובדה ש-50 משפחות בוחרות לעזוב במרוכז מעידה על תחושת הייאוש שעוטפת קהילות שלמות, שמרגישות כי החלום הישראלי הפך לנטל כלכלי בלתי נסבל.

בעוד הממשלה עסוקה בנתונים יבשים, בשטח התמונה ברורה: האנשים הפשוטים פשוט נשברים. העזיבה של קהילת הרב רובינשטיין היא לא רק עזיבה של משפחות בודדות, אלא קריאת השכמה כואבת לכל מי שצריך לראות את המציאות הכלכלית בעיניים, לפני שהגל הזה יסחף עוד אלפים רבים.

אברכיםיוקר המחיהרוממהמשכנתאותסנקציות כלכליותציבור חרדיהגירה מישראל

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7
לאיפה עזבו?
שואל
6
לא זכיתי להבין. יוקר המחיה? ובחו"ל יהיה יותר קל? מה עם חינוך ילדים מה עם אנטישמיות מה עם מצוות יישוב ארץ ישראל. האם יש היתר לעזוב את הארץ? רק למצוא פרנסה ולשאת אישה. יש איזורים הרבה פחות יקרים מרוממה, ניתן לעבור לנתיבות, מודיעין עילית ולא חסר מקומות. חו"ל זה היה הפתרון האחרון שהייתי חושב עליו.
א.
5
''מוציאי דיבת הארץ רעה''. מדובר במשפחו חוצניקיות, שאין לרובן משכנתא, והן העלו במשך שנים, לנו, תושבי המקום את המחיר עד בלי דיי, העזיבה שלהן נובעת מעליית ערך השקל, מה שהופך את הסכום שקיבלו מההורים לסכום נמוך. הם לא סובלים מגיוס ומעריקות, הם תושבי חול...
צ'למער
4
בחול לא יותר טוב, שם יש אנטישמיות ויוקר מחיה מטורף. עדיף להיות בארץ ישראל עם לחם ומרגרינה ולא בחו"ל. שם רודפים את היהןדים, גם בשכונות החרדיות, האיסלם מרים ראש ועוד.
עמליה
3
יכלו לעזוב לירוחם
מוטי
2
יגמרו פה את האנשים ללא רחמים זה מדינה לעשירים ככה
שינדלר
1
מה הדרמה זה אחד האזורים הכי יקרים בארץ לא הם קורסים ההורים שמשלמים קורסים
שלמה

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