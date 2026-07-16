יוקר המחיה הכריע: 50 משפחות חרדיות עוזבות את הארץ

מה שהחל כשיחות סגורות בבתי המדרש, הפך למציאות בלתי נתפסת: קהילה שלמה, עשרות משפחות שקבעו את ביתן בלב השכונה החרדית, החליטה להרים ידיים מול גל ההתייקרויות המכה בכל פינה. כפי שמתברר היום , לא פחות מ-50 משפחות מקהילתו של הרב רובינשטיין הודיעו על עזיבת הארץ, כשהסיבה המרכזית היא אובדן היכולת לשרוד כלכלית.

לא עומדים בקצב

הקבוצה שעוזבת אינה מורכבת ממי ש"חיפשו הרפתקאות", אלא ממשפחות אברכים שעשו הכל כדי להישאר כאן. אולם, החיים בישראל של 2026 הפכו עבורם למשימה בלתי אפשרית. "המשכנתא הפכה למשקולת שאי אפשר להרים", סיפר אחד מבני הקהילה שעומד בפני עזיבה. "יוקר המחיה לא משאיר לנו אוויר לנשימה. כשאתה מבין שאתה עובד רק כדי לממן את הקירות ולא מצליח לגמור את החודש עם הילדים, אתה מבין שהגעת לקצה".

העזיבה ההמונית הזו היא תמרור אזהרה בוהק. אם קהילה מגובשת וחרדית, ששואבת את כוחה מהרב המקומי, מגיעה לנקודת שבירה כזו, מה זה אומר על מצבו של האזרח הממוצע?

הסחף שעלול להתרחב

המקרה ברוממה חושף תופעה רחבה בהרבה. יוקר המחיה, שנוגס בכיס של כולנו, כבר מזמן לא מבדיל בין מגזרים. העובדה ש-50 משפחות בוחרות לעזוב במרוכז מעידה על תחושת הייאוש שעוטפת קהילות שלמות, שמרגישות כי החלום הישראלי הפך לנטל כלכלי בלתי נסבל.

בעוד הממשלה עסוקה בנתונים יבשים, בשטח התמונה ברורה: האנשים הפשוטים פשוט נשברים. העזיבה של קהילת הרב רובינשטיין היא לא רק עזיבה של משפחות בודדות, אלא קריאת השכמה כואבת לכל מי שצריך לראות את המציאות הכלכלית בעיניים, לפני שהגל הזה יסחף עוד אלפים רבים.