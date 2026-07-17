רגע לפני פיזור הכנסת, הביאה מליאת הכנסת בשורה משמעותית לציבור החרדי: הצעת חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים (תיקון מס' 5), התשפ"ו-2026, שיזם סגן שר התקשורת ישראל אייכלר, אושרה בקריאה שניה ושלישית ונכנסה לספר החוקים. 16 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים.

על פי החוק החדש, רשות המסים, רשות האוכלוסין וההגירה והמוסד לביטוח לאומי יחויבו לשלוח מסר קולי מוקלט למספר טלפון נייד שאינו מקבל מסרונים, במקביל לשליחת ההודעה הדיגיטלית הרגילה. המסר יישלח תוך אישור קבלתו על ידי הנמען או בשליחה חוזרת מספר פעמים סביר, ותינתן אפשרות להאזנה חוזרת במשך 30 ימים לפחות.

החוק מהווה מענה ישיר לצורך של אלפי משפחות חרדיות המחזיקות בטלפונים כשרים ללא יכולת קבלת מסרונים, ושעד כה נאלצו להתמודד עם קשיים בקבלת הודעות חיוניות מגופים ציבוריים. כידוע, הציבור החרדי נשמע להוראת גדולי ישראל ומתנזר מטכנולוגיה לא כשרה, ומשתמש במכשירים מוגבלים שאינם תומכים בהודעות טקסט.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "חוק תקשורת דיגיטלית עם גופים ציבוריים קובע חובה המוטלת על גופים ציבוריים מסוימים לתת שירותים נפוצים לציבור באופן דיגיטלי. חובה זו יש למלא באופן שייתן מענה הולם גם למי שאינו בעל מיומנות בשימוש באמצעים דיגיטליים או שאין לו אמצעים לקבל שירות כאמור".

תחולה מדורגת על פני שלוש שנים

על פי ההצעה שאושרה, תיקבע תחולה מדורגת של החוק כך שהחלתו תושלם בתוך שלוש שנים לכל היותר. בתוך שנתיים תושלם הנגשת 60% מהשירותים הנפוצים. בנוסף, הוצע להוסיף חובת איסוף מידע בדבר שירותים שהגופים האמורים הנגישו דיגיטלית בשפות ערבית, אמהרית ורוסית.

סגן שר התקשורת ישראל אייכלר בירך על העברת החוק ואמר: "בסייעתא דשמיא רגע לפני פיזור הכנסת הבאנו בשורה חשובה לציבור הנשמע לגדולי התורה ומתנזר מהטכנולוגיה הלא כשרה. מגיעות לו כל הזכויות שמגיעות לכל ציבור אחר בישראל".

אייכלר הוסיף כי "אני שמח שרגע לפני פיזור הכנסת הספקנו להעביר חקיקה חשובה ביותר עבור משתמשי הטלפונים הכשרים המקיימים את הוראת גדולי ישראל. בכנסת הבאה ניאבק להרחיב את החוק, ולהחילו על כל רשויות השלטון שישלחו הודעות קוליות נחוצות לכל בעלי הטלפון שאין בהם מסרונים".

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שסגן השר אייכלר פועל למען הנגשת שירותים לבעלי טלפונים כשרים. בעבר קידם מהלך דומה שהביא לביטול חיובים על חריגות בקווי למידה מרחוק, מהלך שחסך לאלפי משפחות סכומים ניכרים.