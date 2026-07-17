בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת' התייחס יו"ר 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, לראשונה לקרע העמוק שנוצר בינו לבין יו"ר ש"ס, אריה דרעי, לאחר שנים ארוכות של חברות קרובה מאוד.

"היינו חברים מצוינים", התבטא ליברמן בריאיון. "כשאתה חבר אתה מצפה מחבר להיות חבר ולא למכור אותך ב'נזיד עדשים', ולא לחפש אינטרסים, חברות מעל הכל, זה לא קשור לפוליטיקה זה ברמה האישית, חברות זה מעל הכל".

ליברמן הבהיר כי הקרע אינו נובע מחילוקי דעות פוליטיים, אלא מפגיעה אישית עמוקה. "כשאין לי ציפיות ממישהו - אין לי בעיה איתו", הסביר. "פה הוא היה חבר קרוב, אתה יודע - עשרות שנים, קרה משהו שלא שייך לפוליטיקה, זה נושאים אישיים, נקודה. ברגע שיש פגיעה בערך חברות - קשה מאוד להמשיך הלאה".