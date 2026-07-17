כיכר השבת
"היינו חברים מצוינים"

"זה אישי, לא פוליטי": אביגדור ליברמן חושף את הסוד מאחורי הקרע עם דרעי | בלעדי

יו"ר ישראל ביתנו מתייחס לראשונה לקרע העמוק עם יו"ר ש"ס • "כשאין לי ציפיות ממישהו - אין לי בעיה איתו" | הסיפור מאחורי החברות שנגמרה (פוליטי מדיני)

5תגובות
ליברמן מדבר על היחסים עם אריה דרעי
ליברמן מדבר על היחסים עם אריה דרעי

בריאיון בלעדי ל'כיכר השבת' התייחס יו"ר 'ישראל ביתנו', ח"כ אביגדור ליברמן, לראשונה לקרע העמוק שנוצר בינו לבין יו"ר ש"ס, , לאחר שנים ארוכות של חברות קרובה מאוד.

"היינו חברים מצוינים", התבטא בריאיון. "כשאתה חבר אתה מצפה מחבר להיות חבר ולא למכור אותך ב'נזיד עדשים', ולא לחפש אינטרסים, חברות מעל הכל, זה לא קשור לפוליטיקה זה ברמה האישית, חברות זה מעל הכל".

ליברמן הבהיר כי הקרע אינו נובע מחילוקי דעות פוליטיים, אלא מפגיעה אישית עמוקה. "כשאין לי ציפיות ממישהו - אין לי בעיה איתו", הסביר. "פה הוא היה חבר קרוב, אתה יודע - עשרות שנים, קרה משהו שלא שייך לפוליטיקה, זה נושאים אישיים, נקודה. ברגע שיש פגיעה בערך חברות - קשה מאוד להמשיך הלאה".

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0 תגובות

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5
למה נותנים לעוכר ישראל במה כאן????
שסניק לשעבר
4
טוב עשה דרעי, ברוך שפטרנו מליברמן ושכמותו.ש
איש פשוט
3
בגלל מריבה אישית מכר את כל עם ישראל
מא
2
לא יאומן שבגלל סכסוך של שני טמבלים כל עם ישראל סובל
גדי
1
ליברמן אתה פוגע כל שניה נגד בורא עולם חצוץ יש דין ויש דיין
ליברמן אתה פוגע כל שניה נגד בורא עולם

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