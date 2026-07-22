סכנת חיים: זו העגלה הפופולרית שאתם חייבים להחזיר מיד

היובאן 'יונמה ישראל' פרסם הודעת ריקול דחופה בתאום עם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, ומבקש מכל המחזיקים בטיולון Stroller Plus דגם G308 להפסיק את השימוש בו לאלתר.

הודעת הריקול פורסמה לאחר שבדיקות שנערכו מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים הישראלי חשפו ליקויים בטיחותיים חמורים במוצר.

המוצר המדובר הוא טיולון מדגם Stroller Plus 1 in 4, דגם G308, שיוצר על ידי חברת ZhongShan E-V Baby Daily Products Co. Ltd ונמכר גם תחת המותג MeiLY+. על פי הנתונים שפורסמו, העגלה אינה עומדת בדרישות התקן הישראלי הרשמי ת"י 1888 חלק 1, העוסק במוצרים לטיפול בילדים - עגלות ילדים.

ארבעה ליקויים מסוכנים שנמצאו

בדיקות מכון התקנים זיהו ארבעה ליקויים בטיחותיים משמעותיים בעגלה. הליקוי החמור ביותר הוא העדר מנגנון נעילה כפול - פגם שעלול לגרום לכך שהעגלה תתקפל באופן לא מכוון במהלך השימוש, דבר שעלול להוביל לפגיעה חמורה, לכידה או נפילה של התינוק.

בנוסף, נמצא כי העגלה אינה עומדת בבדיקת יציבות, דבר המהווה סכנה להתהפכות העגלה וגרימת פגיעה בתינוק. ליקוי נוסף שהתגלה הוא קיומו של מנגנון נפתח המשמש להרמת הרגליים, ובו פתחים העלולים לגרום להילכדות אברים של התינוק.

הליקוי הרביעי שנמצא הוא היעדר התקני חנייה או בלימה בעת הסעת התינוק עם כיוון הנסיעה. יצוין במיוחד כי העגלה אינה מיועדת לשימוש ככיסא בטיחות לרכב, ולא ניתן להשתמש בה כהתקן ריסון.

כל מי שמחזיק במוצר זה מתבקש להפסיק את השימוש בו באופן מיידי. היבואן מזמין את הלקוחות להגיע למחסניו לצורך תיקון העגלה. לפרטים נוספים ניתן לפנות ל'יונמה ישראל' בכתובת מבצע קדש 2, גבעת שמואל.

ההודעה על הריקול מפורסמת בתאום מלא עם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, והיא חלק ממערך הפיקוח והבקרה על מוצרי צריכה המיובאים לישראל. עדכונים נוספים יפורסמו ככל שיתקבלו.