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סיכול בכלא שאטה

לא תאמינו מה מצאו הסוהרים בתוך בקבוק השתייה שהביא האסיר | צפו

לוחמי ימ"ז צפון איתרו בתוך כלא שאטה, דוקרן מוסלק בתוך בקבוק שתייה ממותקת • האסירים המעורבים הועמדו לדין משמעתי | הפעילות נמשכת • צפו בתיעוד (חדשות בארץ)

מה שנתפס
מה שנתפס| צילום: צילום: שב"ס

בפעילות מבצעית יזומה של יחידת ימ"ז (יחידה מחוזית) צפון בבית הסוהר 'שאטה', נחשף היום (שלישי) ניסיון הסלקה מתוחכם של דוקרן מסוכן.

הממצא התגלה כשהוא מוסתר בתוך בקבוק שתייה ממותקת, בדרך שנועדה להסתיר אותו מעיני כוחות הכליאה.

על פי הנמסר מדוברות שירות בתי הסוהר, לוחמי הימ"ז ערכו חיפוש מעמיק במסגרת פעילות שגרתית במתקן. במהלך הבדיקה, שפכו הלוחמים את תכולת בקבוק השתייה, ולתדהמתם אותר בתוכו דוקרן שהוסלק בניסיון להסתירו מהכוחות.

הגילוי מצטרף לשורה של ניסיונות הברחה מתוחכמים שסוכלו בשבועות האחרונים במתקני הכליאה ברחבי הארץ. רק לפני מספר ימים נתפס חומר החשוד כסם שהוסלק בתוך פריט לבוש בבית הסוהר צלמון, כשהוא תפור בדופן כפולה של בגד. במקרה נוסף, עצור בבית מעצר ניצן ניצל שהייתו במסדרון מרכז בריאות הנפש כדי לטפס אל חלל התקרה ולשבור אותה.

האסירים המעורבים בניסיון ההסלקה הנוכחי הועמדו לדין משמעתי, והממצאים הועברו להמשך טיפול בהתאם לנהלים. שירות בתי הסוהר הדגיש כי "הפעילות המבצעית, הטכנולוגית והמודיעינית תימשך בנחישות לאיתור אמצעים אסורים ולסיכול ניסיונות הפוגעים בביטחון ובמשילות הכליאתית במתקני הכליאה".

יצוין כי בחודשים האחרונים מתמודדת מערכת הכליאה עם גל של ניסיונות הברחה יצירתיים, החל מרחפנים הנושאים חבלה ונשק ועד הסלקות בתוך מוצרי מזון ופריטי לבוש. כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בשיטות מודיעיניות ומבצעיות מתקדמות כדי לסכל ניסיונות אלה ולשמור על הביטחון במתקנים.

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