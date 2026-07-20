חטיבת הרבנות של שירות בתי הסוהר, קיימה היום (שני) מפגש עמיתים מקצועי עם ראש מטה רבנות צה"ל וצוותו. המפגש, שהתקיים בראשות הרב הראשי לשב"ס, תת-גונדר הרב אייל סלמן, התמקד בהעמקת הממשקים המקצועיים והמוכנות המבצעית של שני הארגונים.

במהלך המפגש התקיים שיח מקצועי ומעמיק בנושאים רגישים וחיוניים: היערכות לחירום, הטיפול בחללים, סוגיות הלכתיות מורכבות, ממשקי עבודה משותפים וקידום שיתופי פעולה עתידיים. הדיונים התנהלו מתוך תפיסה של למידה הדדית וחיזוק היכולות המבצעיות של שני הארגונים, תוך הדגשת החשיבות של תיאום בין גופי הרבנות השונים במדינה.

סיור מקיף ביחידות מעשיהו וניצן

בהמשך היום ביקרו המשתתפים ביחידת מעשיהו, בליווי רבני היחידה. במהלך הסיור עברו המשתתפים באגף העצורים, במדרשה ובמטבחי הכשרות, ונחשפו למעטפת שירותי הדת המקיפה הניתנת לאסירים ולסגל. הביקור אפשר לנציגי רבנות צה"ל להכיר מקרוב את האתגרים הייחודיים של שמירת הכשרות והשבת במתקני כליאה.

לאחר מכן המשיך הסיור לבית הסוהר ניצן, בליווי רב היחידה. במסגרת הביקור סיירו המשתתפים במתקן הביטחוני ונחשפו לשילוב המורכב בין היכולות המבצעיות, ההיבטים ההלכתיים ועקרונות המשילות הכליאתית. המפגש הדגים את האופן שבו רבנות שב"ס מתמודדת עם אתגרים ייחודיים שאינם קיימים במסגרות צבאיות רגילות.

עשייה רחבה בתחומי דת וחירום

במהלך הביקור הוצגה בפני המשתתפים העשייה הרחבה של חטיבת הרבנות בשב"ס. בין הנושאים שהוצגו: כשרות המזון במתקני הכליאה, השיקום התורני של אסירים, שמירת השבת והמועדים בתנאי כליאה, שירותי הדת המגוונים, וחיזוק התודעה היהודית בקרב לוחמי הכליאה.

בנוסף, הוצגה פעילות החטיבה בתחומי החירום והמערך לטיפול בחללים - תחום שבו קיימים ממשקים חשובים עם רבנות צה"ל. הניסיון המצטבר בטיפול במצבי חירום, כפי שהוכח במלחמות ישראל לאורך השנים, מהווה בסיס חשוב לשיתוף הפעולה בין שני הארגונים.

המשך חיזוק שיתופי הפעולה

שירות בתי הסוהר הבהיר כי ימשיך לפעול לחיזוק שיתופי הפעולה הבין-ארגוניים, להעמקת המוכנות המבצעית ולהבטחת מענה מקצועי, ערכי ומיטבי בשגרה ובחירום. המהלך מתבצע כחלק ממדיניות המשילות הכליאתית שמוביל נציב בתי הסוהר, רב-גונדר קובי יעקובי.

המפגש משקף מגמה רחבה יותר של חיזוק הקשרים בין גופי הרבנות השונים במדינה. רבני צה"ל ורבני שב"ס ממלאים תפקידים דומים במהותם, אך שונים בתנאי השטח, ולכן שיתוף הפעולה והלמידה ההדדית חיוניים לשיפור המענה המקצועי בשני הארגונים.