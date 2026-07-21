נגזר דינו של רוכב האופנוע שנתפס לפני כחודש במהירות מטורפת של 285 קילומטר לשעה בכביש 70, בתום מרדף דרמטי של משטרת התנועה הארצית ובסיוע היחידה האווירית. בית המשפט גזר על הנהג, בן 24 מעראבה, 9 חודשי מאסר בפועל, פסילת רישיון נהיגה למשך 43 חודשים וקנס בסך 75,000 שקלים.

האירוע החל סמוך לחצות הליל, כאשר מסוק של היחידה האווירית זיהה אופנוע שועט במהירות מופרזת בכביש 70. "דו גלגלי מתקרב טיל לכיוון המשאית...וואו, אנחנו אחריו", נשמע קולו של הטייס במסוק. המידע הועבר מיד לשוטרי ימת"א אשר, שנפרסו במהירות בכביש.

שוטר היחידה הבחין בנהג ומדד את האופנוע בממל"ז במהירות מסכנת חיים של 285 קמ"ש - יותר מפי שלושה מהמהירות המותרת במקום. "מסוק, הוא מסתכל למעלה, רואה אתכם, תדליק כחולים", נשמע בקשר. השוטר דלק אחר הנהג על מנת לעצור אותו, אך הרוכב נמלט ועבר בחסימה של מספר ניידות שנפרסו בהמשך הכביש.

"ברח..מסוק עליו... נראה לי יעבר באדום...עבר באדום", תיעד הטייס את המרדף מהאוויר. בנחישות ובמקצועיות, התנהל מרדף משולב הן מ'מעוף הציפור' והן מרדף רכוב בכביש, עד למקום עצירת הנהג בתחנת דלק. השוטרים תפסו את האופנוע וכן ממצאים נוספים, והמשיכו במרדף רגלי אחר הנהג עד למעצרו.

כאשר עצרו השוטרים את הרוכב, הם הבהירו לו את חומרת המעשה. "אתה מצולם כל הדרך... נמדדת במהירות 285 קמ"ש", אמר השוטר לנהג. תגובתו של הרוכב הייתה: "זה טייס זה...". הנהג הובא מיד לחקירה בפני בוחני התנועה אשר, ובסיומה נכלא. בדיון שהתקיים בבית המשפט, הוארך מעצרו עד להחלטה אחרת, והאופנוע נתפס והורד מהכביש.

יחידת תביעות תעבורה (חוף) ניהלה את התיק נגד הנהג, והיום נגזר דינו. מלבד 9 חודשי המאסר בפועל, פסילת הרישיון למשך 43 חודשים והקנס הכבד, הושתו על הנהג גם מאסר מותנה בן 6 חודשים למשך 3 שנים ופסילה מותנית בת 6 חודשים למשך 3 שנים.

מקרה זה מצטרף לשורה של מקרי נהיגה במהירויות מופרזות שנחשפו לאחרונה. לפני מספר שבועות נתפס נהג במהירות של 216 קמ"ש בכביש 3, כאשר השוטר שאל אותו בתדהמה: "אתה טייס קרב?!". במקרה אחר, נהג צעיר נתפס במהירות של 198 קמ"ש בכביש 65, כאשר השוטר אמר לו: "אתה טס לסופר פארם, לא נוסע לסופר פארם".