כיכר השבת
דרמה בסל

דרמה בסל: פערים של עשרות אחוזים בכלל המוצרים

מה באמת קובע כמה תשלמו בקופה? מבצע על מוצר בודד או סל הקניות כולו? סקר מחירים מקיף, שהתבסס על נתוני אתר "פרייסז", בדק 676 מוצרים ב-144 קטגוריות לאורך השנה ומצא כי רשת רמי לוי שיווק השקמה הציעה את סל הקניות הזול ביותר, עם פער של עד 21% לעומת הרשת היקרה ביותר (צרכנות)

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רמי לוי הכי זול (צילום: באדיבות המצלם)

בבדיקה נמצאו פערי מחיר של עשרות אחוזים בין מוצרים זהים, פערים שבסל קניות של משפחה ברוכת ילדים עשויים להצטבר לחיסכון משמעותי לאורך השנה.

כך למשל, מטרנה מהדרין שלב 3 (700 גרם) נמכרה ב-54.90 ש"ח לעומת עד 59.90 ש"ח ברשתות אחרות. שישיית קוקה־קולה נמכרה ב-19.90 ש"ח לעומת עד 25.40 ש"ח, מרק בצל אסם ב-21.90 ש"ח לעומת עד 27.90 ש"ח, ערק אשקלון ב-49.90 ש"ח לעומת 59.90 ש"ח, ויין מבעבע באז קריניאנו ב-31.90 ש"ח לעומת עד 39.90 ש"ח.

ממצאי הסקר מצביעים על כך שהפער אינו מתבטא רק במבצעים נקודתיים, אלא בעלות הכוללת של סל הקניות. עבור משפחות המקפידות גם על רכישת מוצרי מהדרין, מדובר בנתון בעל משמעות כלכלית לא מבוטלת.

רמי לוי שיווק השקמהמחירי מזוןסלי קניות
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