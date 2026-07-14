דרמה בסל: פערים של עשרות אחוזים בכלל המוצרים

בבדיקה נמצאו פערי מחיר של עשרות אחוזים בין מוצרים זהים, פערים שבסל קניות של משפחה ברוכת ילדים עשויים להצטבר לחיסכון משמעותי לאורך השנה.

כך למשל, מטרנה מהדרין שלב 3 (700 גרם) נמכרה ב-54.90 ש"ח לעומת עד 59.90 ש"ח ברשתות אחרות. שישיית קוקה־קולה נמכרה ב-19.90 ש"ח לעומת עד 25.40 ש"ח, מרק בצל אסם ב-21.90 ש"ח לעומת עד 27.90 ש"ח, ערק אשקלון ב-49.90 ש"ח לעומת 59.90 ש"ח, ויין מבעבע באז קריניאנו ב-31.90 ש"ח לעומת עד 39.90 ש"ח.

ממצאי הסקר מצביעים על כך שהפער אינו מתבטא רק במבצעים נקודתיים, אלא בעלות הכוללת של סל הקניות. עבור משפחות המקפידות גם על רכישת מוצרי מהדרין, מדובר בנתון בעל משמעות כלכלית לא מבוטלת.