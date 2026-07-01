קרפור תחת אש: מזון פג תוקף בפריפריה בלבד

תביעה ייצוגית שהוגשה השבוע לבית המשפט המחוזי מרכז מטילה פצצה בענף הקמעונאות הישראלי. תושב עפולה, המיוצג על ידי עורכי הדין רועי בכר ואברהם יהודה ממשרד יהודה, בכר ושות', מציג תמונה מדאיגה של התנהלות רשת קרפור בנוגע למכירת מוצרי מזון פגי תוקף.

על פי כתב התביעה, המבקש ביצע מסע תיעוד מקיף שנמשך חודשים, במהלכו ביקר למעלה מ-50 פעמים ב-35 סניפים שונים של הרשת ברחבי הארץ. הממצאים, לטענתו, מעידים על זלזול עמוק בבריאות הציבור ועל התנהלות שיטתית של מכירת מזון מקולקל.

אלפי מוצרים פגי תוקף תועדו

"בכל סניף וסניף שביקרתי תיעדתי מוצרים פגי תוקף, לעיתים עשרות פריטים באותו ביקור", מסר המבקש בכתב התביעה. הוא מציין כי מדובר במזון הרגיש במיוחד לקלקול מיקרוביאלי – ביצים, מוצרי חלב, בשר, דגים ואפילו פורמולות מזון לתינוקות בשלב 0, שפג תוקפן עוד לפני למעלה מ-100 ימים.

עורך הדין רועי בכר הבהיר כי מדובר בתיק תקדימי וחיוני: "המבקש צילם מעל 1,000 מוצרים פגי תוקף או עם תוקף קצר באופן חריג. קרפור חייבת להסיר את כל המחדלים הללו מהמדפים באופן מיידי ולפצות את הצרכנים שניזוקו".

טענת האפליה הגיאוגרפית

אחד הרכיבים הדרמטיים ביותר בתביעה הוא הטענה לאפליה שיטתית בין סניפי תל אביב לבין סניפי הפריפריה. על פי כתב התביעה, בעוד שבסניפי תל אביב הרשת דואגת להסיר מהמדפים מוצרים בעייתיים, הרי שבסניפי הפריפריה – בהם אשקלון, עפולה ובית שאן – המצב שונה בתכלית.

"בסניפי קרפור בתל אביב הרשת לא מעיזה להשאיר על המדפים סחורה פגת תוקף, והתופעה הפסולה נרשמה אך ורק מחוץ לעיר", נטען בכתב התביעה. התביעה אף מציינת כי בחלק מהסניפים החדשים שפתחה הרשת לאחרונה, נמצאו מוצרים פגי תוקף כבר ביום פתיחתם החגיגי, דבר המעיד, לשיטת התובע, על מדיניות של "הפקרות מובנית".