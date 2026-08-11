טל ינון דרדיק ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

דרמה משפטית התרחשה היום (שלישי) בבית המשפט השלום בירושלים, כאשר טל ינון דרדיק המשיך להיות עצור למרות שהצו המנהלי שהוצא נגדו בוטל על ידי בית המשפט הצבאי לערעורים, ולמרות שהתביעה עצמה הסכימה לשחררו ממעצר.

את דרדיק ייצגו בדיון עורכי הדין נתי רום ודניאל שימשלשוילי, שטענו בפני השופט עמיר שקד כי המעצר אינו חוקי וכי לאחר החלטת בית המשפט הצבאי לערעורים יש לשחררו במיידית. נזכיר כי גם תביעות מחוז ש"י מסכימים לשחרורו של דרדיק ממעצר, לאחר שהצו המנהלי אשר בגינו הוא נעצר בוטל בידי בימ"ש הצבאי לערעורים וערעור שהגיש בלוט כנגד ההחלטה נדחה בבימ"ש המחוזי ירושלים.

מרים דרדיק, אישתו של טל ינון - צילום: חוננו מרים דרדיק, אישתו של טל ינון | צילום: צילום: חוננו 10 10 0:00 / 0:20

לפני הדיון אמר דרדיק: "אני עומד על חפותי ועומד על הדרישה לאפשר לי לשוב לשמור על המשק שלי". השופט עמיר שקד צפוי לתת הכרעה בשעות הקרובות. לאחר 38 ימי שביתת רעב: השופט הורה על שחרורו המיידי של טל ינון דרדיק כיכר השבת | 18:08 הרקע למעצרו של דרדיק מורכב: בתחילה הוצא נגדו צו מנהלי על ידי אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שקבע כי דרדיק יהיה במעצר בית בביתה של חמותו. אלא שחמותו סירבה לכך, ובית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי הצו אינו ישים. בעקבות כך, בלוט שינה את תנאי הצו והחליט כי דרדיק יורחק מאזור יהודה ושומרון כולו, למעט מהעיר מודיעין עילית. אולם גם הצו המעודכן בוטל בסופו של דבר על ידי בית המשפט הצבאי לערעורים, וערעור שהגיש בלוט נגד ההחלטה נדחה בבית המשפט המחוזי בירושלים. למרות זאת, דרדיק נותר במעצר.

עורכי הדין נתי רום ודניאל שימשילשוילי - צילום: חוננו עורכי הדין נתי רום ודניאל שימשילשוילי | צילום: צילום: חוננו 10 10 0:00 / 1:10

"לא ברור מדוע טל ינון לא שוחרר אתמול"

בתום הדיון בבית המשפט השלום אמר עו"ד נתי רום: "יצאנו מדיון עם המון ביקורת שיפוטית, לא ברור מדוע טל ינון לא שוחרר אתמול. גם המדינה ביקשה לשחרר, גם שופט הורה לשחרר, ופשוט צפצפו על ההחלטה השיפוטית וכרגע הוא עצור אחרי 38 יום שהוא ממשיך בשביתת הרעב ובמצב פיזי לא טוב".

עו"ד רום הוסיף: "אין שום הצדקה למעצרו, בטח לא הצדקה פלילית, זה זיהום של ההליך הפלילי ואנחנו מקווים מאוד ומצפים שבית המשפט בשעות הקרובות יורה על שחררו המיידי".

עו"ד דניאל שימשילשוילי הוסיף: "בדיון למעשה בית המשפט שאל שאלה פשוטה את נציגת המדינה שלא ידעה לענות מדוע הם מתעקשים על המשך מעצרו של טל ינון שממש ממבט חטוף אתה יכול להבין עד כמה הוא במצב רפואי בכי רע".

לדבריו, "אנחנו סבורים שכל דקה שטל ינון במעצר לאחר ההחלטות הברורות של ועדת הערערים ובית המשפט המחוזי שקבעו שהחיוב שלו להיות בבית חמותו, שמתנגדת לכך, הוא לא חוקי אז המעצר כאן גם ככה לא חוקי. אנחנו צופים שבית המשפט יאמר את דברו בצורה נחרצת והדבר אף נרמז בדיון בצורה מאוד ברורה".

מרים דרדיק, אישתו של טל ינון, התייחסה גם היא בתום הדיון למעצר של בעלה ואמרה: "בעלי כבר עצור במשך חודש ומשהו. היינו עכשיו בבית המשפט ואין שום הוכחות ואין שום ראיות, הם אפילו לא מדברים על זה ולא מתייחסים לזה שבעצם בן אדם עצור כל כך הרבה זמן בלי כלום".

רקע: המתיחות בין כ"ץ לבלוט

יצוין כי פרשת דרדיק התרחשת על רקע מתיחות חריפה בין שר הביטחון ישראל כ"ץ לבין אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. כ"ץ הודיע בשידור חי כי בלוט יוחלף בתפקידו על ידי האלוף דדו בר כליפא, בין היתר בשל טיפולו בעניינו של דרדיק.

כזכור, דרדיק חשוד במעורבות בפשיעה לאומנית, אך טרם הוגש נגדו כתב אישום. המעצר המתמשך שלו, למרות ביטול הצו המנהלי והסכמת התביעה לשחרורו, מעלה שאלות.