האחים מוסלי תובעים מיליון שקל מחדשות 12 וכתביה

אלי ויוסי מוסלי הגישו בסוף חודש יולי לבית משפט השלום בירושלים תביעת לשון הרע בסך מיליון שקל נגד חברת החדשות, שידורי קשת והעיתונאים גיא פלג, יוסי מזרחי ויאיר שרקי. בתביעה נטען כי שני דיווחים ששודרו בחדשות 12 כללו מידע שקרי ופוגעני בנוגע לתובעים ולמשפחתם.

לפי כתב התביעה, הפרסום הראשון שודר במסגרת התוכנית "אולפן שישי" והוצג על ידי גיא פלג. לטענת התובעים, במהלך השידור נאמר כי שירות הביטחון הרומני עצר את אלי מוסלי ברומניה בחשד למעשי טרור.

מוסלי מכחיש את הדברים וטוען כי לא נעצר ברומניה, לא בחשד לפעילות טרור ולא מסיבה אחרת. בתביעה נטען כי הפרסום הציג אותו בפני הציבור כמי שנחשד במעורבות בפעילות טרור, וכי מדובר בטענה שעלולה לפגוע בשמו, בעסקיו ובפעילותו במדינה.

הפרסום השני שבמוקד התביעה הוצג, לפי הנטען, על ידי העיתונאי יוסי מזרחי. לטענת האחים מוסלי, בדיווח נאמר כי אישיות מעולם הספורט פועלת לגשר בין משפחת מוסלי למשפחת ג'רושי, וכי משפחת מוסלי צפויה לשלם למשפחת ג'רושי פיצוי בסך 10 מיליון שקל.

בתביעה נטען כי לא התקיים הליך גישור ולא הושגה הסכמה על תשלום כלשהו. התובעים טוענים כי הפרסום הציג אותם כמי שקיבלו אחריות לאירועים פליליים וכמי שחייבים כספים או נתונים ללחצים מצד גורמים אחרים.

עוד נטען כי הדיווח הוזכר פעם נוספת בתוכנית שהגיש יאיר שרקי, באופן שלטענת התובעים חיזק את הרושם שהמידע נכון. האחים מוסלי טוענים כי לפני השידורים לא פנו אליהם, לבאי כוחם או למי מטעמם כדי לקבל תגובה.

לפי כתב התביעה, לאחר הפרסומים פנו התובעים לגורמים בחדשות 12 בדרישה לבדוק את הדברים, להסירם ולפרסם תיקון והתנצלות. לטענתם, לא התקבל מענה ענייני ולא פורסם תיקון הולם.

מלבד פיצוי בסך מיליון שקל, מבקשים התובעים מבית המשפט להורות על הסרת הפרסומים, פרסום תיקון והכחשה, הבהרה כי אלי מוסלי לא נעצר ברומניה ופרסום התנצלות.

יודגש כי מדובר בטענות המופיעות בכתב התביעה בלבד, והן טרם הוכרעו בבית המשפט.