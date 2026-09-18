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"דומה להיטלר": אליעד שרגא תובע דיבה בעקבות תגובה ברשת 

יו"ר התנועה לאיכות השלטון דורש פיצוי של 50 אלף שקל ממיכל פלד, בעקבות תגובה שפרסמה על סרטון באינסטגרם (משפט)

עו"ד אליעד שרגא (צילום: יונתן זינדל)

יו"ר התנועה לאיכות השלטון, עו"ד ד"ר אליעד שרגא, הגיש לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע נגד מיכל פלד, בעקבות תגובה קצרה שפרסמה באינסטגרם ובה כתבה עליו: "דומה להיטלר". שרגא דורש ממנה פיצוי בסך 50 אלף שקל, וכן פרסום תיקון והתנצלות.

התביעה הוגשה באמצעות עו"ד ניר פרי ממשרד אליעד שרגא ושות'. על פי כתב התביעה, התגובה נכתבה על גבי סרטון שערך ושיתף פעיל הימין מרדכי דוד, שבו נראה דוד פונה לשרגא בשטח ציבורי.

בכתב התביעה טוען שרגא כי הדברים שפרסמה פלד הם שקריים, פוגעניים וחמורים, וכי הם פגעו בשמו הטוב. לטענתו, הפרסום נועד לבזותו, להשפיל אותו בפני הציבור, לפגוע בעבודתו ובפעילותו הציבורית וכן לעורר נגדו שנאה ברשתות החברתיות.

"הנתבעת חצתה כל גבול בפרסומה כלפי התובע, עת השוותה את התובע לצורר היהודים ימ"ש אדולף היטלר", נכתב בתביעה. עוד נטען כי מדובר בהשוואה שאין לה מקום בחברה המודרנית, ובפרט במדינת ישראל.

לפי כתב התביעה, הסרטון שעליו הגיבה פלד פורסם ב־13 ביוני 2026 וזכה לתפוצה רחבה ברשתות החברתיות. שרגא טוען כי בשל החשיפה שקיבל הסרטון, ניתן להניח שגם התגובה שפורסמה תחתיו הגיעה למספר רב של משתמשים וזכתה לתהודה.

בתביעה נטען כי שתי המילים שכתבה פלד עונות על הגדרת לשון הרע, משום שהן עלולות להשפיל את שרגא בעיני הציבור, להפוך אותו למטרה לבוז וללעג ולפגוע במשלח ידו. עוד צוין כי דיני לשון הרע חלים גם על תגובות ופרסומים המתפרסמים באינטרנט וברשתות החברתיות.

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שרגא מבקש מבית המשפט לפסוק לו פיצוי של 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק. בנוסף לכך הוא דורש לחייב את פלד בהוצאות המשפט, בשכר טרחת עורך דין ובהחזר האגרה ששולמה עם הגשת התביעה.

לצד הפיצוי הכספי, שרגא מבקש שבית המשפט יורה לפלד לחזור בה מהדברים ולפרסם התנצלות ותיקון. לפי דרישתו, נוסח ההתנצלות והאמצעים שבהם היא תפורסם יתואמו עמו מראש.
לשון הרעהתנועה לאיכות השלטוןאליעד שרגא

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