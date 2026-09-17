בעקבות הראיון של שרה נתניהו: ערוץ 14 ממשיך להתסבך 

במכתב התראה לפני תביעה מיום רביעי (16 בספטמבר), פנו עורכי דינו של אייל גלר לערוץ 14, לעורך הראשי יורם כהן ולמגישה טל מאיר, בעקבות הריאיון עם שרה נתניהו. במרכז הפנייה עומדת טענה כי הדברים ששודרו הציגו הצתת פחים במהלך מחאה כמעשה שנועד לגרום למותם של ראש הממשלה ובני משפחתו.

במכתב מובאים דברים שאמרה נתניהו בתשובה לשאלתה של מאיר, אם היא מרגישה שמאיימים על חייה ועל חיי ילדיה. לדברי נתניהו, כפי שצוטטו במכתב: "ירו על הבית שלנו פצצות. מה צריך יותר מזה? בהרבה מקרים קודמים המשטרה וכוחות הביטחון תפסו צמיגים וחביות ששמו סביב הבית כדי להדליק אותם, ואותנו בתוכו".

בהמשך צוטטה נתניהו כאומרת: "זה היה מעגל של אש סביב הבית שלנו, כדי שכולם ייחנקו אולי וימותו. ולא רק אנחנו; הבנתי שזה פגע באנשים אחרים. הכוונה הייתה באמת להרוג".

עורכי הדין טוענים כי הדברים התייחסו לאירוע מחאה שבמהלכו הוצתו פחים במרחק כמה רחובות מבית ראש הממשלה. לפי תיאורם, האירוע היה חלק משורת פעולות מחאה בקריאה להשבת החטופים בעזה, שכללו הפגנות מול בתי אישי ציבור, צעדות והצבת מיצגים.