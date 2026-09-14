בית המשפט בהחלטה קשה נגד שרה נתניהו

פעם השנייה בתוך פחות משנה, בית משפט השלום בתל אביב ביטל היום (שני) את פסק הדין שחייב את סילבי גנסיה, לשעבר עובדת משק הבית במעון ראש הממשלה, לשלם לרעיית ראש הממשלה שרה נתניהו פיצוי בסך 100 אלף שקלים.

השופט רונן אילן קיבל את בקשתו של עורך דינה החדש של גנסיה, עו"ד שאול אידה, ואפשר לה להגיש את סיכומיה. בעקבות ההחלטה, ההליך יימשך לקראת מתן פסק דין מנומק נוסף בתיק.

בקשת הביטול הוגשה לאחר שגנסיה טענה למחדלים קשים מצד עורך דינה הקודם, עו"ד אופיר שמשון. לטענתה, הוא לא עמד במועדים שנקבעו ולא הגיש מסמכים לבית המשפט. בית המשפט נעתר לבקשה לביטול פסק הדין ואפשר לה להגיש את סיכומיה באמצעות עורך דינה החדש.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון שנערך ביום חמישי האחרון, שבמהלכו עלתה גם האפשרות לסיים את ההליך באמצעות מחיקת התביעה.

עו"ד יוסי כהן, המייצג את שרה נתניהו, אמר במהלך הדיון כי בעבר היו בני הזוג נתניהו מוכנים לשקול את מחיקת תביעת לשון הרע נגד גנסיה, בתנאי שזו תמחק את ההליך שניהלה בבית הדין לעבודה. עם זאת, לדבריו, האפשרות הזאת אינה עומדת כעת על הפרק.

עו"ד כהן התייחס לחשיבות המשך ההליך ואמר כי חשוב להמשיך בו כדי שעובדים אחרים "יראו וייראו".

תביעתה של נתניהו נגד גנסיה הוגשה בעקבות פרסומים שלטענתה היוו לשון הרע. במסגרת התביעה דרשה נתניהו פיצוי בסך 400 אלף שקלים, ובפסק הדין שבוטל חויבה גנסיה לשלם לה 100 אלף שקלים.

ההליך הגיע לאחר שגנסיה הגישה בעצמה תביעה בבית הדין לעבודה בירושלים, ובה העלתה טענות להעסקה פוגענית ומתעמרת. כעת, לאחר ביטולו החוזר של פסק הדין, גנסיה תוכל להגיש את סיכומיה ובית המשפט צפוי לתת פסק דין מנומק נוסף בתיק.