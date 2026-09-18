מכה אדירה לרש"פ: 10 מיליון ש"ח פיצוי על רצח הגננת

בפסיקה תקדימית שניתנה בבית המשפט המחוזי בירושלים, חויבו הרשות הפלסטינית וארגון אש"ף לשלם 10 מיליון שקלים למשפחת הגננת המנוחה שנרצחה בפיגוע בצומת הכבשים סמוך ליישוב בית חגי. השופטת פנינה נויבירט קבעה פסק דין חלקי – החלטה שניתנת על חלק מהתיק באופן מידי ולפני שהמשפט כולו הסתיים.

המנוחה, גננת מסורה, יצאה יחד עם בתה הקטנה כדי להכין את גן הילדים לקראת שנת הלימודים, כאשר 28 קליקים מקפיאי דם פילחו את השקט. המחבלים ירו בה באכזריות בדם קר, והותירו אחריהם משפחה שבורה ומערכת חינוך בשוק.

פסק הדין מבוסס על חוק פיצויים לנפגעי טרור, הקובע פיצויים עונשיים – סכום קבוע וענק שנועד להעניש את הגורם הפוגע ולהרתיע אחרים מלבצע מעשי טרור בעתיד. בניגוד לפיצוי כספי רגיל שמכסה נזקים פיזיים או הוצאות רפואיות, מדובר בסכום שנקבע בחוק במטרה ברורה – להילחם בטרור.

השופטת נויבירט דחתה את טענות הרשות הפלסטינית וקבעה כי העברת כספים באופן קבוע למחבלים ולמשפחותיהם מהווה "אשרור" – כלומר, הרשות מאשרת את המעשה בדיעבד, נותנת לו גיבוי ומעידה שהיא לוקחת אחריות מלאה על הפיגוע. בית המשפט ציין כי אין מחלוקת שהרשות שילמה כספים אלו, ולכן היא אחראית ישירות.

הרשות הפלסטינית ניסתה לטעון שהחוק לא אמור לחול על אירועים שקרו לפני שהוא נחקק רשמית, אך השופטת דחתה זאת והדגישה כי לשון החוק ברורה וקובעת במפורש שהוא חל גם על תביעות שעדיין מתנהלות ולא התיישנו. זוהי תחולה רטרואקטיבית – החלת החוק אחורנית על מקרים קודמים.

הנתבעים ניסו גם לטעון כי שינוי המדיניות שלהם או הפסקת התשלומים מנתקים את האחריות, אך בית המשפט דחה זאת מכל וכל. הפסיקה קבעה כי התשלומים שבוצעו בעבר מבטאים הוקרה והכרה במעשי הטרור שאי אפשר למחוק.

שאר רכיבי התביעה והוצאות המשפט ימשיכו להתברר בהמשך הדרך עד לפסק הדין הסופי. הפסיקה החלקית מאפשרת למשפחה לקבל חלק מהפיצוי כבר כעת, מבלי להמתין לסיום כל ההליכים המשפטיים.