הטורף ברחובות: חטף, כלא ואיים בסכין על ילדים

כתב אישום מזעזע הוגש לאחרונה בבית המשפט נגד יגאל בוסקילה, תושב מרכז הארץ, בגין מסע חטיפות ואיומים שביצע במהלך חודש אוגוסט האחרון כנגד מספר קטינים ובני נוער ברחבי הארץ. על פי כתב האישום שהגיש עו"ד רועי רייס מטעם פרקליטות מחוז מרכז, הנאשם ניצל באכזריות את פגיעותם של הקורבנות והסלים את מעשיו הפליליים מעיר לעיר.

הפרקליטות הגישה בקשה חד-משמעית לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, לאור המסוכנות הגבוהה והדפוס העברייני החוזר שנחשף בתיק.

מפתח תקווה לבני ברק: שעות אימה לילד בן 10

על פי עובדות כתב האישום, במהלך חודש אוגוסט יזם בוסקילה שיחות עם קטינים זרים בשלוש זירות שונות, כשהוא מציג עצמו כעבריין מסוכן שישב בכלא כדי לזרוע פחד בקרב הקורבנות.

האירוע החמור ביותר התרחש בפתח תקווה, כאשר יהלי סופר בן ה-10 שיחק עם חבריו במגרש כדורגל. בוסקילה ניגש אליהם ודרש כסף, וכאשר קיבל 100 שקלים מעובר אורח בעזרת הילד, הוביל אותו במשך שעות ארוכות לאזורים שונים בגוש דן.

בבני ברק דחף בוסקילה את הילד אל תוך מקלט תת-קרקעי מוזנח ומצחין, הניח את ראשו על ברכיו וכפה עליו להישאר במקום בניגוד לרצונו. הילד בכה בבכי מר במהלך שעות הכליאה, עד שאותר על ידי כוחות המשטרה סמוך לחצות.

איומים ומעקב בחדרה

בחדרה ניגש בוסקילה לשתי קטינות בנות 17, איים עליהן כי הוא מסוכן ובעל קשרים עברייניים, ואף עקב אחריהן לגן ציבורי תוך איומים ברצח עוברי אורח. כאשר אחת מהן ניסתה להזעיק עזרה טלפונית מידיד, הוא משך בחוזקה בידה וניסה לחטוף את המכשיר.