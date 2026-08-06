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ניצחון ליאיר נתניהו והליכוד: עיתונאי הארץ ייאלץ לשלם

בית המשפט דחה את תביעתו של העיתונאי יוסי קליין נגד יאיר נתניהו והליכוד, וחייב אותו לשלם להם 30 אלף שקל (משפט)

7תגובות
יאיר נתניהו (צילום: פלאש Photo by Avshalom Sassoni/Flash90)

בית משפט השלום בתל אביב דחה היום (חמישי) את תביעת לשון הרע שהגיש עיתונאי "הארץ" יוסי קליין נגד יאיר נתניהו ומפלגת הליכוד. השופט רונן אילן חייב את קליין לשלם לכל אחד מהנתבעים הוצאות בסך 15 אלף שקל, ובסך הכול 30 אלף שקל.

התביעה, שהועמדה על סכום של כ-315 אלף שקל, הוגשה בעקבות פרסומים שפורסמו ברשת X בפברואר 2023, לאחר שקליין פרסם טור דעה שכותרתו "שימו לב: 1933 כבר כאן". בטור התייחס קליין למחאה נגד הממשלה והציג את הערכתו בנוגע להסלמה אפשרית של ההפגנות.

יומיים לאחר פרסום הטור פרסם העיתונאי יאיר לוי ציוץ שבו הובאו דברים שנחזו להיות ציטוט של קליין. בהמשך פרסם הליכוד כי הגיש תלונה למשטרה נגד קליין ואחרים בעקבות מה שהמפלגה הגדירה כדברי הסתה וקריאות למרי אזרחי. יאיר נתניהו שיתף את הפרסום של הליכוד.

קליין טען בתביעתו כי דבריו סולפו וכי הפרסומים הציגו אותו כמי שמעודד אלימות. בית המשפט קיבל את טענתו שלפיה הציוץ המקורי שפרסם לוי כלל סילוף של דבריו, אשר הציג אותו כמי שמצטער על כך שלא נשפך דם.

עם זאת, השופט קבע כי קליין לא הוכיח שהליכוד או יאיר נתניהו פרסמו את הציטוט המסולף עצמו. בפסק הדין נקבע כי הפרסום של הליכוד כלל רק חלק מהציוץ של לוי, ולא כלל את הציטוט שנמצא כמסולף.

עוד נקבע כי הפרסום של הליכוד ביטא את עמדתה של המפלגה בנוגע לטור שכתב קליין, במסגרת ויכוח ציבורי ופוליטי, ולא הציג את הטענה נגדו כעובדה מוכחת. בשל כך קבע בית המשפט כי הפרסום אינו מהווה לשון הרע.

לצד דחיית התביעה, בית המשפט דחה את טענת הנתבעים להגנת אמת בפרסום. השופט קבע כי קריאת הטור המלא אינה מלמדת שקליין הטיף לאלימות או עודד אותה, אלא שהוא התריע מפני אפשרות של הסלמה. בפסק הדין נכתב כי קליין "מתנבא, ותו לא", וכי הוא "איננו מטיף לאלימות".

השופט קבע כי גם אילו הפרסום היה נחשב ללשון הרע, הייתה עומדת לנתבעים הגנת תום הלב, משום שמדובר בהבעת דעה בנושא ציבורי שלא חרגה ממתחם הסביר. לבסוף נדחתה התביעה במלואה, וקליין חויב לשלם ליאיר נתניהו ולליכוד 15 אלף שקל לכל אחד.
הליכודיאיר נתניהוהארץלשון הרע

7 תגובות

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5
דיי, נמאס כבר לראות את הפרצוף הכעור הזה מביט בך מכל אתר, לכאורה כמובן
יצחקרבין היפה
4
עיתון הארץ לא מייצג את אזרחי הארץ.והוא עיתון שאוהב את ערביי השטחים יותר מאזרחי ישראל.ובבחירות הקרובות נסלק את כול עוכרי ישראל מהכנסת
כרמל
לפחות הם נלחמים על המדינה ומשלמים מיסים אתה משתמט וחי על חשבונם
דני
3
האם יש משהו רקוב במדינה יותר מהליכוד?
קוקו
כן. עתון הארץ
פינוקיו

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