"לגמור אותו": כתב אישום נגד הנאשמים ברצח בניהו רזי בירושלים

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (שישי) לבית המשפט המחוזי בירושלים שני כתבי אישום נגד שבעה נאשמים בפרשת רצח בניהו רזי ז"ל ופציעת חברו. הפרשה התרחשה לפני כשלושה שבועות, ובפרקליטות מבקשים להותיר את כלל הנאשמים במעצר עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדם.

שישה מהנאשמים, ארבעה קטינים בני 15 עד 17, אגם צרפי בת ה-19 מירושלים ושילת חוטה בת ה-20 מבאר שבע, מואשמים בעבירות של רצח בכוונה וחבלה בכוונה מחמירה. ארבעת הקטינים מואשמים גם בהחזקת סכין שלא כדין ובשיבוש מהלכי משפט.

נאשמת נוספת בפרשה היא לינור ששון, בת 46 מירושלים. כתב האישום מייחס לה עבירות של סיוע לאחר מעשה ושיבוש מהלכי משפט.

לפי כתבי האישום, בין צרפי לבין רזי התקיים קשר זוגי. מספר ימים לפני האירוע שכרו צרפי וחוטה דירת Airbnb בירושלים, והזמינו אליה את רזי ואת חברו לבלות עמן במהלך סוף השבוע.

במהלך השהות בדירה פרצה מריבה. למחרת עזבו השתיים את המקום לאחר שטענו כי רזי נהג כלפיהן באלימות. בהמשך הן הגיעו לביתה של ששון וסיפרו לה ולארבעת הקטינים על האירוע.

על פי הנטען, בעקבות הדברים החליטו המעורבים לתקוף את רזי ואת חברו, ואף אמרו כי בכוונתם "לגמור אותו". ארבעת הקטינים הצטיידו בסכינים ובכלי תקיפה נוספים, ויצאו לחפש את השניים.

בהמשך, כך נטען, הגיעו המעורבים לאזור שבו שהו רזי וחברו. בהכוונת צרפי וחוטה פגשו ארבעת הקטינים את השניים ושכנעו אותם לעלות אל הדירה. במקום התפתח עימות, שבמהלכו הותקפו רזי וחברו.

רזי נפצע באורח אנוש ומת מפצעיו. חברו, שניסה לסייע לו, הותקף ונפצע גם הוא. לאחר האירוע נמלטו המעורבים מהמקום. לפי כתב האישום, ששון סייעה לחלקם להימלט.

שישה מהנאשמים נעצרו זמן קצר לאחר האירוע. אחד הקטינים הצליח להימלט והסתתר במשך יותר משבועיים, עד שנעצר בידי משטרת ישראל.

בפרקליטות מחוז ירושלים מסרו: "בניהו רזי ז"ל, צעיר בתחילת דרכו, איבד את חייו, אדם נוסף נפצע, ומשפחתו נותרה להתמודד עם כאב ואובדן שילוו אותה כל חייה".

החקירה נוהלה בידי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים, ולוותה בידי פרקליטות מחוז ירושלים.